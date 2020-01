Exmiembro de RBD, denunció haber sido amenazado con un arma por un conductor de Uber

LEA TAMBIÉN

El intérprete mexicano Alfonso Herrera, exmiembro de la extinta banda mexicana RBD, denunció que fue amenazado con una arma de fuego por un conductor de Uber en Estados Unidos. Lo hizo la noche del martes 21 de enero del 2020 a través de sus redes sociales.

"El chofer de un Uber que iba a tomar me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, me amenaza con sacar una pistola si no me largo", escribió el artista en su cuenta de Twitter.



Herrera también contó a sus seguidores que al reportar el incidente con Uber, la empresa le respondió que “lo siento, pero no puedo informarle en qué terminará el caso ¿Y las garantías y derechos?”, reprochó el actor.

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos? — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

En otro tuit, Herrera también se ofreció a cooperar con Uber para que la compañía tome cartas en el asunto. “Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, dijo.

La denuncia del intérprete fue compartida más de 2 000 veces y levantó un debate entre los usuarios de la red social sobre los protocolos de seguridad que manejan las empresas de servicio de transporte. Asimismo, causó que otros seguidores relaten malas experiencias durante sus trayectos.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

La cuenta @bruno_uck contó que mientras esperaba por el vehículo “y el conductor no salía de su lugar esperando que yo cancele el viaje. Cuando yo reportaba esto a Uber, no hicieron nada”. Tras el reclamo, la empresa respondió y dijo “trabajamos día a día para mejorar la exactitud en los tiempos de llegada. Si tu socio conductor se atrasa más de cinco minutos, puedas cancelar el viaje sin que se te cobre la cancelación”.