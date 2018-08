Warner Bros. se plantea recuperar la serie de televisión 'Alf'

LEA TAMBIÉN

La productora Warner Bros. TV se plantea recuperar 'Alf', la famosa comedia televisiva de los años 80 sobre un entrañable extraterrestre, informó este miércoles 1 de agosto de 2018 el portal especializado TVLine.

Según los primeros detalles de este proyecto, que se encuentra todavía en la fase inicial de su desarrollo, la nueva 'Alf' se centraría en el regreso del personaje de Alf a la Tierra y presentaría a una nueva familia.



Tom Patchett y Paul Fusco, creadores de 'Alf', están involucrados en este nuevo show, de acuerdo al medio especializado The Hollywood Reporter.



Con cuatro temporadas y 103 episodios emitidos entre 1986 y 1990, 'Alf' fue un hito de la televisión estadounidense de los años 80 y giraba en torno a la llegada de un simpático extraterrestre a la vida de una familia ordinaria.



En los últimos tiempos, los ejecutivos y creadores de televisión en EE.UU. han echado la vista atrás para recuperar y actualizar exitosas series del pasado como 'Will & Grace' y 'Roseanne'.



No parece que esta tendencia nostálgica se vaya a detener, ya que la pasada semana se supo que el actor Kelsey Grammer se está reuniendo con diferentes guionistas para explorar una posible continuación de 'Frasier'.