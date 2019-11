Angela Merkel, víctima de violencia machista en la obra de un artista italiano

LEA TAMBIÉN

La ciudad de Milán apareció este lunes 25 de noviembre del 2019 con grandes imágenes de la canciller alemana Angela Merkel con moratones y heridas en su rostro, una campaña del artista italiano Alexsandro Palombo contra el machismo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este artista contemporáneo y activista italiano de 46 años presentó en un comunicado su campaña de concienciación contra el machismo en la que optó por retratar con contusiones en sus rostros a mujeres que tienen o han tenido un papel relevante en política.



Además de a Merkel, también retocó los rostros de la excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton; la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez; o la líder de facto del Gobierno birmano, la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, para que muestren magulladuras y cortes ensangrentados.

El artista italiano Alexsandro Palombo retrató a mujeres del mundo de la política como víctimas de violencia machista en el marco de una campaña que lanzó en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Facebook/ Alexsandro Palombo.

Y a la presidenta del opositor Partido del Congreso en India, Sonia Gandhi -sin ningún vínculo familiar con el líder pacifista-; la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama; y Brigitte Macron, esposa del presidente francés.



En sus fotografías, todas ellas miran al frente, serias, en un primer plano que también deja entrever lesiones y marcas de dedos y de manos en los cuellos desnudos.

Sus rostros aparecen iluminados sobre un fondo negro y bajo la frase "solo porque soy una mujer", mientras que en la parte inferior de la fotografía se pueden leer mensajes como "soy una víctima de violencia machista", "recibo un salario inferior", "he sufrido mutilación genital", "no tengo el derecho a vestir como quiero", "no puedo decidir con quién me quiero casar" o "fui violada".



La campaña denuncia la lacra de la violencia machista y se puede ver en las redes sociales y en las calles de Milán, en los muros de Universit degli Studi y también en los accesos a las estaciones de metro.

El artista eligió a mujeres del mundo de la política para su campaña con el fin de demostrar que "la violencia contra las mujeres es un asunto global que afecta a todos sin distinguir raza, clase social o religión. Foto: Facebook/ Alexsandro Palombo.

Con la elección de estas mujeres poderosas, Palombo quiso demostrar que este drama es global y afecta a las mujeres de todo el mundo, con independencia de su estatus social, su procedencia o su religión, para generar una reflexión profunda en la sociedad y favorecer que los Gobiernos adopten medidas decisivas que pongan fin a este fenómeno, declaró el propio artista en la nota.

Palombo ya ha realizado en el pasado campañas similares y ha retratado también como víctimas de violencia machista a estrellas como Angelina Jolie, Miley Cyrus o Kim Kardashian.