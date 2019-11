¿Quién es Alexandra Grant?, la mujer que robó el corazón de Keanu Reeves

LEA TAMBIÉN

Fue un gesto inédito del actor Keanu Reeves. Este domingo 2 de noviembre del 2019, el intérprete caminó por la alfombra roja de la gala Lacma Art+ Film en Los Ángeles tomado de la mano de su pareja. Se trata Alexandra Grant, una mujer a la que conoce desde hace más de una década.

Grant, de 46 años, es una artista basada en Los Ángeles. Según su sitio web oficial en sus obras "investiga ideas de traducción, identidad, ubicación y responsabilidad socia" a través de la "exploración del uso del texto y el lenguaje en diversos medios" como son la pintura, el dibujo, la escultura, el cine y la fotografía.



Su arte ha sido exhibido en varias galerías y museos de países como Estados Unidos, Francia y Canadá. Medios como el New York Times, Los Angeles Times, Artforum y otros han escrito sobre su obra. En el 2018, un artículo del New York Times adelantó que Grant y Reeces trabajaban juntos en un negocio de publicación de libros.



Reeves y Grant han colaborado en la escritura de textos como 'Ode to Happiness' (2011) que fue escrito los dos y 'Shadows'. En los dos libros, según explica el diario El País de España, Reeves escribía y Grant ilustraba sus palabras.



X Artist's Books, una editorial que lleva la firma de la pareja, fue fundada en el año 2017. La revista People asegura que se trata de "una editorial pequeña de libros que no tienen un género concreto, centrados en artistas de alta calidad y muy pensados".



Según People, en octubre del 2019 Grant y Reeves fueron vistos disfrutando de una cena en el lujoso restaurante italiano Giorgio Baldi de Santa Mónica (California). La revista asegura que ambos llegaron al lugar a bordo del vehículo de Reeves y estuvieron en el interior del recinto por tres horas. Salieron del restaurante juntos, pero por una puerta posterior.



La artista también es flántropa. Es la fundadora del proyecto GrantLOVE que, según su cuenta de Instagram, "produce y vende piezas de arte originales y textos para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones de arte sin fines de lucro". Una de las piezas que se oferta es un sticker en el que se lee la frase "nací para amar, no para odiar", tomada de su serie de pinturas Antigone 3000 que se basa en el mito griego de Antígona

La artista también tiene una cuenta personal de Instagram. Su perfil es público y hasta las 15:00 este 5 de noviembre del 2019 sumaba más de 25 000 seguidores. En la red social, Grant publica fotografías de obras de arte, de encuentros con amigos y de lugares que visita.

Hasta este 5 de noviembre había hecho 2 015 publicaciones en la red social fotográfica propiedad de Facebook. En ninguna de ellas aparece junto a Reeves.