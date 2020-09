Alemania no tomará atajos arriesgados hacia una posible vacuna de covid-19, asegura ministra

LEA TAMBIÉN

Alemania no tomará atajos arriesgados en su camino hacia el desarrollo de una vacuna de la covid-19, dijo el martes la ministra de Investigación Anja Karliczek.

"Pese a que el mundo está esperando una vacuna, no tomaremos atajos arriesgados", dijo Karliczek en una conferencia de prensa en Berlín.



"No nos desviaremos de esta línea en Alemania o en Europa. Y también creo que todos los países deben proceder de esta manera a nivel mundial".



Karliczek reiteró su afirmación de julio de que no espera que una vacuna esté disponible a gran escala hasta mediados de 2021.