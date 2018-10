Alemania premia a experto ecuatoriano por aporte en sostenibilidad

LEA TAMBIÉN

El investigador ecuatoriano Mario Alejandro Heredia Salgado fue galardonado este lunes 22 de octubre del 2018 por el Gobierno alemán con el premio 'Green Talent' por su "importante contribución a la creación de una sociedad sostenible en todo el mundo". Heredia Salgado, "muy feliz" por ser uno de los 25 científicos galardonados este año, espera ahora poder potenciar "un poco más" los proyectos que tiene con la start-up que puso en marcha en 2015, en Ecuador, gracias a la exposición y la red de contactos que se le brinda con este reconocimiento.

"Este premio diversifica mucho las oportunidades que voy a tener para investigación y para el crecimiento de mi start-up, que he desarrollado en Ecuador y con la que actualmente tengo algunos proyectos en marcha", explica este ingeniero de 33 años en entrevista con dpa sobre su pequeña empresa "Bioenergía de los Andes", con la que hace posible que los residuos que se generan en la agroindustria se puedan utilizar como materia prima para producir energía térmica y también carbón vegetal (Biochar).



"La energía térmica que tenemos la integramos en la misma industria en procesos de secado. Por ejemplo, tenemos un proyecto actualmente en la Amazonía de Ecuador con una asociación de agricultores que se dedican a producir café y cacao orgánico. Utilizamos las cáscaras de café que les sobran para producir calor para el proceso de secado del café o el cacao y tenemos biochar que puede ser utilizado como abono en sus propios cultivos", indica después de la ceremonia el único latinoamericano premiado en esta edición.



Heredia Salgado, que pudo llevar a cabo su doctorado gracias a fondos públicos, siempre tuvo claro que al ser Ecuador un país tradicionalmente agrícola y necesitado de investigación, quería "devolver algo a la sociedad y en especial a los agricultores para buscar de manera conjunta alternativas que pudieran mantener la competitividad y mejorar los rendimientos y al final facilitarle la vida a alguien". Si bien es consciente de que siempre será necesario luchar contra la barrera que supone la financiación, sobre todo, en Latinoamérica, prefiere verlo no de forma pesimista, sino como algo que "estimula la creatividad".



Mientras, sí que ve como una barrera importante poder dar a conocer las ideas de los científicos. "Hay que encontrar formas efectivas de comunicarte con las comunidades". Asimismo, no cree que el hecho de ser el primer ecuatoriano galardonado con este premio sea un reflejo de los problemas de financiación en este sector en su país, sino más bien lo ve "como un reflejo de la resiliencia y de la creatividad y de la capacidad que existe en los investigadores para proponer ideas que tienen impacto a nivel nacional e internacional".



En un momento en el que los efectos del cambio climático son cada vez más visibles, como señaló durante la ceremonia el secretario de Estado del Ministerio de Educación e Investigación, Georg Schütte, Heredia Salgado cree que lo importante en estos momentos es actuar "para buscar soluciones que puedan ser implementadas en estos momentos".



El galardón, que reconoce los proyectos de investigación punteros realizados por jóvenes en el ámbito del desarrollo sostenible, les brinda a los premiados la oportunidad de realizar una estancia de tres meses en universidades, empresas o centros de investigación en el país centroeuropeo para continuar avanzando en sus trabajos científicos.