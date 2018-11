Alejandro Fernández se mostró molesto en un concierto tras polémica por video

LEA TAMBIÉN

Indignado y molesto. Así apareció el cantante mexicano Alejandro Fernández durante un recital el pasado 1 de noviembre del 2018 en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en el estado de Guadalajara (México). El 'Potrillo' no pudo más e interrumpió el concierto para defenderse de los rumores de una supuesta adicción de las drogas tras la divulgación de un video en el que se frota la nariz excesivamente.

Dijo que la persona que filtró el video desarrolla una campaña sucia para manchar su carrera.



En el audiovisual se muestra al artista en una presentación en Mexicali el pasado 29 de octubre del 2018, mientras interpreta el tema Ya lo sé que tú te vas, se frota la nariz en varias ocasiones. Esto, según medios como People en Español y Univisión, desató comentarios negativos sobre la salud del cantante que sugerían que estaba bajo la influencia de una sustancia psicotrópica.

Pobrecito Alejandro Fernández, a la mejor traía gripa y por eso le picaba tanto la nariz. 🤔 pic.twitter.com/jMJeD59fMN — ㅤ ㅤ (@Elber_Glz) 29 de octubre de 2018

"Jamás he hablado así de fuerte pero tengo que hablar y lo tengo que decir porque nunca en mi vida me había hablado una niña, una de mis hijas, a preguntarme cómo estaba bien porque vio un video que le enviaron. No sé quién lo dio a conocer", exclamó el artista en un discurso durante el concierto en Guadalajara que también llegó a las redes sociales.

En el video reciente, el 'Potrillo' descarta los rumores sobre su supuesto problema con las drogas y pide al público crear consciencia sobre el contenido que se comparte en redes sociales. A la par, sus seguidores lo alientan con gritos de apoyo y aplausos.



El domingo 4 de noviembre del 2018, el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram que no debe aclarar sus comentarios. "Solo quiero decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre (Vicente Fernández), claro como el agua", dijo Fernández. Hasta este martes (6 de noviembre del 2018), la publicación supera los 68 000 Me Gusta.