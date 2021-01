Alejandra Jaramillo: 'Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás'

"No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo", con estás palabras inició un sentido mensaje Alejandra Jaramillo, novia del comunicador, presentador y actor Efraín Ruales, quien fue asesinado la mañana de este miércoles 27 de enero del 2021, en Guayaquil, después de salir del gimnasio.

"Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? ¿Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel", continuó su mensaje la también presentadora Alejandra Jaramillo, publicado en su cuenta de Instagram, junto a fotos y videos de su novio, donde se puede ver la alegría y el amor que había entre ellos.



"¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás", concluyó.



Ruales se desempeñaba como presentador de Ecuavisa, televisora a la que llegó en 2012. Su carrera artística la inició cuando tenía 19 años, ha sido actor, presentador y fue parte de la banda ecuatoriana Equilivre.