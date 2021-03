"Creo que te vi", le 'dice' Alejandra Jaramillo a Efraín Ruales

La presentadora de televisión Alejandra Jaramillo volvió a hacer una publicación en su cuenta de Instagram después de casi un mes de estar desconectada debido al asesinato de su novio Efraín Ruales.

La noche del domingo 21 de marzo del 2021, la también modelo e ‘influencer’ publicó en sus historias un video del cielo nocturno estrellado junto a la canción A Sky Full Of Stars (Un cielo lleno de estrellas) de la agrupación británica Coldplay.



En la esquina inferior del video escribió “I think I saw you” (Creo que te vi, en español), una de las frases que se repiten en el sencillo de Coldplay.



Jaramillo, quien trabaja como conductora en el programa ‘En Contacto’ de Ecuavisa, cuenta con 3.1 millones de seguidores en esa red social.



La presentadora estaría por volver a la pantalla, de la que se tomó un descanso tras el asesinato de Ruales, quien también era su compañero de trabajo.