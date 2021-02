'Daría mi vida por un abrazo tuyo', el mensaje de Alejandra Jaramillo a un mes del asesinato de Efraín Ruales

La actriz y presentadora Alejandra Jaramillo hizo un ejercicio de memoria histórica a través de su cuenta de Instagram, para que el asesinato del también presentador Efraín Ruales -su pareja- no quede en la impunidad. Cantando karaoke, jugando con el gato, acostado sobre sus piernas, haciendo muecas a la cámara en el auto: así recuerda Alejandra a Efraín.

La publicación la hizo la noche del pasado sábado 27 de febrero de 2021, un mes después del asesinato. En ese periodo de tiempo, al momento hubo un detenido por el caso: un detenido acusado del robo al vehículo con el que se perpetró el crimen.



La actriz publicó una presentación de videos y fotos de ambos, en varios momentos de su relación. "Hace un mes sentí que la vida se me detuvo", dijo en la introducción de su mensaje.



​"Sentí que íbamos caminando tan felices, pero conscientes de esa felicidad, tratando de hacer las cosas bien por la vida; y que de repente nos empujaron bruscamente al vacío más doloroso que pudiera alguien experimentar", escribió Alejandra.



"Hace un mes no he parado de hacerme tantas preguntas, ¡tantas!.. y hasta ahora ninguna tiene respuesta. ¿Tendrá la más remota idea la gente mala del dolor que puede llegar a causar con sus acciones?", continúa el homenaje. "Tú, en cambio, con tus acciones solo trajiste amor y Dios a la vida de los que te conocimos. ¡Cómo dueles, amor mío! ¡Cómo duele la forma y la manera en que se dieron las cosas! Cómo calan en el alma los “hubiéramos”, los 'estaríamos'".



"Aquí no puedo llegar a plasmar lo que significa cada lágrima, no puedo explicar todo lo que tengo en mi cabeza que hace un mes está hecha un tremendo desorden por tu ausencia física. Pero te hice este video con infinito amor, porque así es como te recuerdo desde el primer segundo del día en que abro los ojos a la realidad".



La carta póstuma termina así: "Así es como te recuerdo hasta que llega la noche si es que logro conciliar dormir, y como te recuerdo en mis sueños, donde también estás presente. Daría mi vida, Efraín... Mi vida entera por un abrazo tuyo. Pero te llevo conmigo hasta el día en que nos volvamos a ver".