Alejandra Guzmán confiesa que sacó de la cárcel a su hija Frida Sofía luego de que ella la agredió

"Frida Sofía me pegó y la saqué de la cárcel". Esas fueron las declaraciones que la cantante mexicana Alejandra Guzmán dio al programa de televisión 'El gordo y la flaca' de la cadena Univisión y que dejaron una vez más en evidencia los problemas que existen entre madre e hija.

'La Guzmán', que además dijo que su hija tiene problemas con el alcohol, declaró que "es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé". Añadió que trató de "comenzar una nueva relación, porque la que hay ya no tiene respeto. Me alejé porque en algún momento me iba a hacer daño".



¿Qué causó la mala relación entre la intérprete de Mi peor error y su hija? Guzmán culpó al alcohol y a los resentimientos. "Muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver. Pero de que he estado ahí he estado ahí", apuntó.



Frida Sofía es la única hija de Alejandra Guzmán. En mayo de este 2019 se conoció que la cantante inició una relación con la expareja de su primogénita, el socialité Christian Estrada, por lo que en medio de un concierto que presentó el 2 de junio en el Anfiteatro Anselmo Valencia de Arizona (EE.UU.), 'La Guzmán' le dedicó a el tema Llama por favor, una de sus canciones más conocidas.

Días antes del concierto, el 20 de mayo, el programa 'Suelta la Sopa' reveló que Frida Sofía no se ha contactado con su madre desde finales del 2018. "Ya no hay comunicación, ya no hay respeto, la última vez que le hablé fue en Navidad y no me contestó y ya decidí no hablarle tampoco", dijo Frida Sofía.

Video: YouTube, cuenta: Telemundo Entretenimiento



Alejandra Guzmán aseguró por su parte que ella nunca ha abandonado a su hija y que siempre le ha dado ayuda económica. "Es un orgullo para mi poderle pagar dos carreras, es un orgullo para mi poder ayudarla a divorciarse, es un orgullo para mi poder sacarla del bote", dijo.

Concluyó sus declaraciones a 'El gordo y la flaca' enviando buenos deseos a su hija. "Que Dios los bendiga, porque todo lo que uno hace se le regresa, sea bueno o sea malo. Que tengan el valor para afrontar las cosas directamente. Si tienen algún problema conmigo, aquí estoy".



Horas después de que la entrevista salió a la luz, Frida Sofía respondió en Instagram. Lo hizo con un video en el que muestra su brazo con varios moretones. Acompañó el clip con las palabras "'Es un orgullo'... explícales esto vieja loca". La publicación logró más de 945 800 reproducciones en 21 horas.