Entre sol, playa y arena la alcaldesa de Guayaquil dijo ‘sí quiero’

Redacción Elcomercio.com

No hay nada más romántico que planificar tu boda para el Día del Amor y la Amistad. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, le dijo “sí quiero” al empresario Juan Carlos Váscones la tarde de este lunes 14 de febrero de 2022.

No es muy común casarse un lunes por la tarde, pero la pareja no lo vio como un impedimento. De hecho, la funcionaria no pidió licencia, por lo que mañana, 15 de febrero, acudirá sin falta al trabajo.

Tras terminar todas las actividades pendientes del Municipio de Guayaquil, a eso de las 18:20, Viteri se casó frente al mar, en General Villamil, Playas, balneario ubicado a 90 minutos del puerto principal.

El gran día se lo mantuvo en secreto durante algún tiempo. No fueron días antes de la boda, que el rumor se esparció en redes sociales y los paparazzi no podían perderse el evento de la alcaldesa guayaquileña.

📍#ATENTOS Así realizó el ingreso la Alcaldesa de #Guayaquil Cynthia Viteri de la mano de su hijo, al lugar donde contrajo nupcias con Juan Carlos Vascones.

Durante la ceremonia solo estuvieron familiares y amigos muy cercanos. Se pudo apreciar que la boda fue realmente íntima. De hecho, no se registró mucho movimiento turístico, sin embargo, en los alrededores del complejo privado aprovecharon vendedores ambulantes para intentar incrementar sus ganancias con los invitados.

Con los últimos rayos de sol y la arena todavía caliente, Viteri decidió lucir un vestido blanco fresco, ideal para el clima de Guayaquil. Una abertura prolongada en su pierna izquierda, pedrería y detalles florales bordados cuidadosamente destacaron en esta pieza elegante y sencilla.

Según medios de comunicación nacionales, el vestido fue inspiración de la pieza que usó la modelo Bella Hadid en el festival de Cannes de 2020. El encargado de diseñar la pieza fue el ecuatoriano Bryan Bartolomé.

Por otra parte, Juan Carlos Váscones lució un traje ajustado color caqui, apropiado para las horas de la tarde. Un detalle que llamó la atención de los novios fue que ambos iban descalzos.

Entre la ‘playlist’ de la boda estuvieron canciones muy conocidas como: ‘Tusa’ de Karol G, ´Thinking out loud’ de Ed Sheeran, Ven’ de Fonseca.

Uno de los invitados a esta íntima boda fue el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.