Hace 34 años, el 12 de agosto de 1991, Metallica lanzó su disco homónimo, conocido popularmente como el ‘Álbum Negro‘.

Con él, la banda californiana no solo rompió las barreras del heavy metal hacia el público masivo, sino que dejó una huella que todavía resuena en la música y la cultura popular.

El ‘Álbum Negro’ de Metallica, la banda sonora de momentos que nunca olvidamos

Tres décadas después, canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters o The Unforgiven siguen llenando estadios y acumulando reproducciones millonarias en plataformas de streaming.

No se trata solo de nostalgia: nuevas generaciones descubren el disco y lo incorporan a sus listas, confirmando que su vigencia va más allá del público que lo compró en los noventa.

Metallica ha capitalizado ese legado. En 2021, con motivo del 30 aniversario, lanzó una reedición especial con remasterización y material inédito.

Estaba acompañada de ‘The Metallica Blacklist’, un álbum tributo con más de 50 artistas, de Miley Cyrus a J Balvin, versionando sus canciones.

Hoy, el grupo sigue llevando el ‘Álbum Negro‘ a las tarimas de todo el mundo. En su actual gira ‘M72 World Tour‘, el repertorio incluye varios de sus temas más emblemáticos.

Cada uno es interpretado con una energía que desmiente cualquier paso del tiempo.