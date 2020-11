El pueblo que no recibirá la luz del sol hasta enero del 2021

Más de 4 000 personas de un pequeño pueblo de Alaska no verán la luz del Sol en lo que resta del 2020. Los habitantes de Utqiaġvik tendrán que esperar hasta el 23 de enero del 2021, día que el Sol saldrá nuevamente.

El miércoles 18 de noviembre del 2020 Utqiaġvik comenzó la denominada 'noche polar', un fenómeno que se produce debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje. El periodo de oscuridad se extenderá por 66 días.



La última puesta de Sol que presenció el pueblo de Utqiaġvik tuvo lugar el pasado 1 de noviembre del 2020. Cada año el pueblo vive la 'noche polar'.



Utqiaġvik no es el único lugar del mundo que deja de ver la luz solar durante tanto tiempo, pero si es el primero en exprimentar el fenómeno en este 2020.



Su ubicación geográfica es clave para ello, Utqiaġvik, también llamado Barrow, se encuentra en el extremo norte de Alaska.



Otros lugares como Kaktovik, Point Hope y Anaktuvuk Pass, tampoco verán el Sol en mucho tiempo, según información de CNN.



En Utqiaġvik habita una extensa población de Iñupiats, una población nativa de Alaska. Las temperaturas en esta región también pueden llegar a ser extremadamente frías.



La localidad no se verá sumida en una oscuridad total por que también experimenta un fenómeno que le permitirá tener un poco de luz, pero no rayos de sol directamente.



Sin embargo, Utqiagvik entre el 11 de mayo y el 18 de agosto sus habitantes vivirán en un eterno día, según una publicación de Emol, ya que el Sol nunca bajará del horizonte dando origen al fenómeno conocido como 'sol de medianoche'.