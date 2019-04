Alain Delon recibirá la Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes

LEA TAMBIÉN

El actor francés Alain Delon recibirá a sus 83 años la Palma de Oro de honor en la próxima edición del Festival de Cannes, que abrirá el próximo 14 de mayo del 2019, indicaron este miércoles 17 de abril los organizadores.

Cannes recordó en un comunicado que su primer paso por la alfombra roja de Cannes en 1961, con 'Quelle joie de vivre' (Qué alegría de vivir) estuvo marcada por un gran fervor, que se repitió 30 años más tarde cuando llegó en helicóptero para presentar 'Nouvelle vague'.



Además de otras participaciones, Delon protagonizó 'El gatopardo' (1963), de Luchino Visconti, filme que ganó la Palma de Oro de aquella edición.



El delegado general del Festival, Thierry Frémaux, que mañana desvelará en París su selección oficial, admitió que Delon aceptó este reconocimiento tras muchas dudas, porque consideraba que su presencia en el Festival solo tenía sentido para impulsar el trabajo de los directores con los que ha trabajado.



"Es un monstruo sagrado, una leyenda viva y un icono planetario. En Japón, donde le veneran, le conocen como el samurai de primavera", señaló el Festival, que recuerda que el actor aparece "en más de 80 películas", innumerables obras maestras y ha recibido superlativos que subrayan la envergadura artística y su reconocimiento internacional.



Tras su eclosión en 'Plein soleil', obra de René Clément de 1960, que sacó a la luz a este "diamante en bruto" de 25 años, llegaron obras que se han convertido en clásicos.

"Viajar por su filmografía es como revivir las más hermosas horas de la historia del cine contemporáneo", agregó Cannes.



Ha estado a las órdenes de Antonioni, Visconti, Melville, Losey, Godard, Deray, entre otros, compartido reparto con "inmensas estrellas" como Gabin, Lancaster, Montand, Sharif o Ventura y en abrazado a actrices como Mireille Darc, Romy Schneider, Claudia Cardinale, Ursula Andress o Monica Vitti.



"Uniendo exigencia artística y éxito popular, es un campeón de la taquilla que nunca se ha alejado del cine de autor", añadió el Festival.



Recordó que desde 1964 también ejerció de productor y que, posteriormente, se puso detrás de la cámara para firmar dos cintas policiacas, 'Le Battant' ('Cerco de muerte') y 'Pour la peau dun flic' ('Por la piel de un policía').



"Magnético con Visconti, misterioso en las policiacas de Melville y Verneuil, Alain Delon siempre ha tomado decisiones importantes, vistiendo pronto el papel de joven protagonista, consagrándose a personajes complejos, ambivalentes y trágicos", indicaron los organizadores.



Delon, agregaron, fue una gran fuente de inspiración para John Woo o Quentin Tarantino.



"Solo hay una cosa que me ha faltado y siempre me faltará: me hubiera gustado, antes de morir, hacer una película dirigida por una mujer", ha dicho Delon, según recuerda el festival.



El mítico intérprete inscribirá su nombre junto a los de Jeanne Moreau, Woody Allen, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Agns Varda y Jean-Pierre Léaud, que ya recibieron la Palma de Honor de Cannes en anteriores ediciones.