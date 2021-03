Un ajuste correcto de la mascarilla disminuye el riesgo de contagio

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de EE.UU., hicieron un experimento de comprobación sobre el uso de doble mascarilla. El estudio señala que maximizar el ajuste de estos elementos utilizados por la población reduce el contagio del covid-19.

Lo que se recomienda, sobre todo, es que la mascarilla o respirador (N95o KN95) que se use cubra la nariz y la boca hasta la barbilla sin dejar espacios por los que se filtre el aire. De esta manera, los aerosoles que se expiden al hablar o estornudar no podrán llegar hasta la mucosa de la nariz.



El experimento realizado por la CDC evalúa "dos formas de mejorar el ajuste de las máscaras de procedimientos médicos: colocar una máscara de tela sobre una máscara de procedimiento médico y anudar las orejeras de una máscara de procedimiento médico y luego meter y aplanar el material adicional cerca de la cara".



Ambas modificaciones mejoraron sustancialmente el control de la fuente y redujeron la exposición del usuario al covid-19.



En el laboratorio se usaron maniquíes y se evidenció que la exposición a aerosoles potencialmente infecciosos disminuyó en aproximadamente un 95% cuando ambos usaron mascarillas correctamente ajustadas a los rostros.



Del ajuste depende el rendimiento de la protección que se utilice. La investigación destaca que el uso de una mascarilla quirúrgica y otra de tela encima es útil cuando estos elementos sellen los contornos del espacio de la piel que cubren. Y que no existan fugas de aire alrededor de los bordes de las mascarillas.



Asimismo, el experimento indica que si se usa un respirador (N95 o KN95) no es necesario colocarse una mascarilla quirúrgica o de tela debajo o encima de este. Ya que esta protección es suficiente usándola sola.



Por otro lado, los ajustadores de plástico para la nariz, o las bandas elásticas que se usan para apretar las tiras de las mascarillas son válidas mientras ayuden con una fijación segura.



El uso de respiradores o doble mascarilla no elimina el continuo lavado de manos y el distanciamiento social, medidas de bioseguridad sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y la CDC.