Airbnb se pronunció sobre el Reglamento de Hospedaje Informal

A través de un comunicado difundido hoy, 29 de agosto del 2019, la plataforma Airbnb expresó cierta preocupación en torno al Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico, impulsado por el Ministerio de Turismo. Entre otros elementos, la normativa regulará el hospedaje turístico informal.

“Seguimos con preocupación los avances del proyecto de Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico que diseñó el Ministerio de Turismo. De publicarse, podría impedir que los anfitriones ecuatorianos abran las puertas de sus casas para recibir huéspedes; siendo esta una medida prohibitiva que no tiene antecedentes en América Latina”, señala el comunicado. “Tal como está diseñado, el reglamento afectaría las fuentes de ingresos miles de anfitriones ecuatorianos, el desarrollo del turismo local y comunitario, y generaría mayores condiciones de informalidad, con sus consecuencias negativas para Ecuador como destino”, se añade en el mismo.



La normativa está compuesta por 17 artículos. Esta para propietarios, arrendatarios y administradores del inmueble y, además, para comercializadores, intermediarios y a quienes, por cualquier medio, promocionen difundan o vendan ofertas de hospedaje a viajeros nacionales y extranjeros. El Reglamento no regulará el funcionamiento de plataformas como Airbnb o Facebook Market Place, sino a las actividades de hospedaje turístico que se realicen en inmuebles del país.



Este martes 27 de agosto del 2019, la Ministra de Turismo, Rosi Prado, se reunió con representantes y propietarios de las Unidades Habitacionales en modalidad de alquiler temporal.



En la cita, la Ministra señaló que “el reglamento impulsado por el Ministerio de Turismo no prohíbe el trabajo en el país. Buscamos regular un servicio de alojamiento que debe ser seguro y de calidad para turistas nacionales e internacionales”.

En el encuentro con la Ministra, los representantes solicitaron que se amplíen los plazos para el registro de los inmuebles contemplados en el Reglamento. Según la propuesta del Ministerio, los inmuebles deberán inscribirse por medio de una plataforma en un plazo de 90 días una vez que se haya publicado en el Registro Oficial el Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico.