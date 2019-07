El agujero de guión que 'Spider-Man: Far From Home' crea en  'Endgame'

LEA TAMBIÉN

La nueva cinta del héroe arácnido, 'Spider-Man: Far From Home', ya está en los cines. La película protagonizada por Tom Holland es una secuela directa de 'Avengers: Endgame', y está ambientada ocho meses después de la batalla final entre Thanos y los Vengadores. Sin embargo, 'Far From Home' podría haber creado un agujero de guión en el filme de los hermanos Russo.

En su segunda película en solitario, Peter Parker hereda un par de gafas de su mentor, Iron Man, un poderoso artilugio que le da acceso a una avanzadísima tecnología de vigilancia y defensa con drones. Este par de gafas, llamadas E.D.I.T.H. (Even Dead, I'm The Hero, es decir, Hasta muerto, soy el héroe), son las mismas que Tony Stark llevaba en 'Avengers: Infinity War.'

Es posible pensar que la tecnología de E.D.I.T.H. no estaba creada en el momento en el que Ebony Maw y Black Dwarf invadieron Nueva York en busca de la Gema del Tiempo, en posesión de Doctor Stange. De hecho, no sería de extrañar que estas gafas fueran creadas por Tony Stark en respuesta a la devastación de Thanos y el Orden Negro o incluso al temible chasquido de Thanos.



Así, en algún momento del lapso el personaje diseñó el programa de vigilancia insertado en las gafas. Debido a que el sacrificio de Iron Man ocurre durante 'Endgame', E.D.I.T.H. tuvo que ser creada al mismo tiempo que el ataque a los cuarteles de los Vengadores durante la película, pues, de haber sido creada anteriormente, Tony Stark hubiera usado esta tecnología para combatir a Thanos.

Esta discrepancia entre ambas películas es algo que se explicaría teniendo en cuenta que fueron diferentes equipos los que trabajaron en 'Endgame' y 'Far From Home'. La última película de Spider-Man, ya en cines, cierra, no sin incongruencias, la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, y pone las bases para el futuro marvelita, que anunciará nuevos títulos de su cuarta fase.

