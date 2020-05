¿Cómo beben los koalas? Probablemente no como usted piensa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los científicos han resuelto un antiguo misterio sobre el comportamiento de los koalas: cómo estos marsupiales trepadores nativos de Australia consumen el agua necesaria para vivir.

Un nuevo estudio describe por vez primera el comportamiento del koala en lo referente al consumo de agua, hallando que lamen el agua que baja por la suave superficie del tronco de los árboles durante las lluvias -un fenómeno llamado "flujo del tallo" - y no depende solo del contenido de agua presente en las hojas que componen su dieta.



Los hallazgos, que según los investigadores pueden ser útiles en los esfuerzos de conservación del koala, están específicos en 46 observaciones de koalas silvestres desde 2006 a 2019, sobre todo en el Parque Regional You Yangs, en el estado Victoria.



"Creo que el mensaje principal es que las observaciones de comportamiento en la vida silvestre son muy importantes para establecer qué es normal y qué no, y comprender realmente qué necesitan los animales. Si les observamos con cuidado, nos dirán", dijo Valentina Mella, etóloga de la Universidad de Sídney y líder de la investigación publicada esta semana en la revista Etología.



Los koalas, que no son osos pese a lo que muchos piensan, pasan la mayor parte de sus vidas en el alto de los eucaliptos. Su dieta se ciñe a hojas de este árbol, con un consumo de entre 500 y 800 gramos diarios.



Se cree que "koala" significa "no bebe" en uno de los idiomas de los aborígenes australianos. Las preguntas sobre su consumo de agua llevan muchos años abiertos.



"Se ha dicho que los koalas no beben nunca agua en la vida silvestre, o solo beben de forma ocasional. Su comportamiento al beber ha sido considerado a menudo como inusual y ligado a la enfermedad o un estrés severo por el calor", consideró Mella



"Se cree que los koalas necesitan la mayor parte del agua que necesitan a través de la humedad contenida en las hojas de las que se alimentan y que beben agua de forma no intencionada en la vida silvestre comiendo hojas mojadas tras la lluvia, o cuando el rocío está presente en la superficie de las hojas ", agregó.



Duermen unas 20 horas al día para conservar la energía, porque su dieta exige mucha energía para digerir.



"Los koalas son animales nocturnos, así que solo están activos por la noche, y son arbóreos, lo que significa que viven en los árboles y la dependencia de ellos para comer, refugiarse y, como acabamos de descubrir, también para beber", informó Mella .

"Los koalas pasan el 98% de sus vidas en los árboles y solo están en el suelo cuando intentan encontrar otro árbol con un suministro de comida más generoso o una pareja", indicó.