El agotador calvario de Robert Pattinson en 'The Batman'

El rodaje de 'The Batman', el regreso del Caballero Oscuro de la mano de Matt Reeves a la gran pantalla, no está siendo un camino de rosas, pues la pandemia del coronavirus ha provocado varias interrupciones en la grabación, con sus correspondientes retrasos en su fecha de estreno. Ahora bien, parece que se une un contratiempo más a la grabación, pues el proceso está siendo demasiado agotador para su protagonista, Robert Pattinson.

Según publica The Sun, el actor de 'Maps to the Stars' está viviendo un auténtico calvario en el set. El motivo, según apuntan varias fuentes al rotativo, es el excesivo perfeccionismo de Matt Reeves. El medio revela que Pattinson ha llegado a hacer más de 50 tomas de una misma escena y que, debido al voluminoso y asfixiante traje, tanto él como el equipo acaban extenuados.



"El rodaje está siendo muy fatigoso, sobre todo para Robert, ya que Matt es un perfeccionista", señala la fuente. A pesar de que Reeves tiene experiencia en la realización de blockbusters, como 'Monstruoso' y la saga de 'El planeta de los simios', con 'The Batman' hay una presión mucho mayor, debido a su carácter de superhéroe de DC Comics y a un fandom muy exigente.



"Matt ha producido éxitos de taquilla antes, pero esto es otra cosa, de más nivel. Posiblemente, Batman es el superhéroe más popular que existe y, para cuando se estrene la cinta, habrán pasado más de diez años de la última película en solitario del Caballero Oscuro", explica la fuente



"Warner Bros. no puede permitirse que los fans se sientan decepcionados, máxime cuando hay más de 122 millones de dólares invertidos. Nadie niega que se trata de una producción de alto riesgo y, por ese motivo, Matt tiene la enorme presión de hacerlo bien", agregó.

El diario apunta a que Pattinson "ha llegado a tener momentos muy difíciles" con la producción de esta cinta. "Llegó a detestar a la saga 'Crepúsculo' cuando la terminó. Lo último que queremos es que le pase lo mismo con esta", manifestó.



No es extraño la presión que hay tras de 'The Batman', la producción de Reeves, cuyo estreno está previsto para marzo de 2022 y se tiene planeada una trilogía, a la semejanza de la producida por Christopher Nolan, además de un spin-off para HBO Max. Todo esto no sucederá si el regreso de Bruce Wayne no logra convencer ni al público ni a la crítica.