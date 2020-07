Agosto del 2020 llega cargado de videojuegos de acción, aventura y mitología

LEA TAMBIÉN

La pandemia no ha detenido el trabajo de los desarrolladores de videojuegos. Para agosto del 2020 se espera una serie de lanzamientos de títulos de acción y aventura para diversos públicos y consolas.

Uno de los que serán lanzados en este mes es ‘Fall Guys: Ultimate Knockout’, un programa con énfasis en las plataformas 3D que pone a los jugadores a prueba en una serie de escenarios lleno de obstáculos, donde se controlan a pequeños seres humanoides personalizables. Uno de los aspectos esenciales del juego es superar las etapas, de lo contrario el 'gamer' quedará fuera. Además, dispone de modos competitivos y cooperativos y varias opciones de personalización para conseguir que cada partida sea diferente.



En esta misma línea, también está Skully, un juego 3D sobre una historia mágica. Este muestra a los usuarios, el peculiar periplo de una calavera resucitada por una enigmática deidad que está desesperada por salvar una isla de la devastación a la que se enfrenta si Terry no hace las paces con sus desavenidos hermanos.



De igual manera, la empresa Sony ha revelado los juegos gratuitos de PS Plus para agosto del 2020. Entre estos está Call of Duty Modern Warface 2 Campaña Remasterizada, estrenado en abril para aquellos 'gamers' a quienes les encanta los juegos de tiros. De hecho, este ya está disponible para su descarga gratuita desde el 28 de julio. También está PS talents, con el que los suscriptores de Ps Plus volverán a tener la oportunidad de disfrutar de Nubla2, un gran juego de rompecabezas y plataformas.



Fast & Furious Crossroads es otro juego de conducción basado en la popular saga cinematográfica de Universal. Esta herramienta fue desarrollada por Slightly Mad Studios y añade además de acción y mucha velocidad, carreras en diversas ciudades de todo el mundo.



Entre los videojuegos recomendados está también Horizon: Zero Dawn, un juego de aventuras en un mundo abierto, con dosis acción y exploración en tercera persona a cargo de Guerrilla Games, responsables de Killzone. Está ambientado en un futuro apocalíptico distante en el que los seres humanos han experimentado una regresión tecnológica que los ha devuelto a la edad de piedra y dividido en tribus. Encarnando a Aloy, una hábil cazadora, los usuarios deberán descubrir secretos del pasado, así como sobrevivir en un nuevo mundo plagado de criaturas robóticas inteligentes, hostiles y muy peligrosas.

Entre los videojuegos recomendados para agosto está Total War Saga, que sumergirá a los 'gamers' en la famosa guerra entre griegos y troyanos, dejando a un lado mitos y leyendas para explorar los hechos históricos con bases reales que inspiraron aquellos relatos fantásticos. El juego también mostrará un arco narrativo fuertemente inspirado en la Ilíada, permitiéndonos controlar a héroes mitológicos como Paris, Menelao, Héctor o Aquiles.