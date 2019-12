Arte y cultura son opciones para el feriado de Año Nuevo en Quito

LEA TAMBIÉN

Música, ciencia, historia y tradición son algunas de las alternativas en la agenda cultural, para los visitantes y vecinos de Quito, durante este feriado de Año Nuevo.

Los espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad ofrecen exposiciones y recorridos especiales en estos días. El 31 de diciembre y el 1 de enero no habrá atención.



En el Museo del Carmen Alto está abierta la exposición en la Sala del Belén Carmelita, con escenas del Nacimiento de Jesús y personajes y oficios del Quito antiguo. El sábado 28 de diciembre del 2019 habrá un recorrido especial con una práctica de tejidos a las 14:00.



El Museo de la Ciudad presenta ‘Migrar conectando historias’, creada de forma colaborativa con comunidades de migrantes residentes en la ciudad. Las visitas son de martes a domingo de 09:00 a 17:30.



En el Centro de Arte Contemporáneo se encuentra en exhibición ‘Un viaje de mil millas’, que reúne 13 instalaciones de videoarte de artistas de varios países. La ecuatoriana Manuela Ribadeneira también presenta ‘Objetos de duda y de certeza’, una colección de esculturas vinculadas a la noción de territorio. De martes a domingo de 10:30 a 17:30.



Yaku ofrece ‘Zoom’, un viaje lúdico e interactivo para descubrir más sobre el agua en el mundo. De martes a domingo de 09:00 a 17:30.



El Museo Interactivo de Ciencia cuenta con siete salas temáticas y la exposición ‘Aventura Galápagos’, con un recorrido virtual. Hasta el lunes 30 de diciembre del 2019, de 09:00 a 17:30. Jacchigua dará el último Espectáculo Patrimonial, mañana a las 19:30, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Y Leyendas Nocturnas, un recorrido de criptas en el convento de Santo Domingo, el sábado a las 19:00.



Algo de teatro y tradición, para terminar este año

Elena Torres y Juana Guarderas, en la obra ‘Las Marujas navideñas’.

Este será el último fin de semana para que el público pueda disfrutar de algunas obras de teatro que recorren los escenarios quiteños.

El Teatro Patio de Comedias presenta las últimas funciones de ‘Las Marujas navideñas’ este jueves y viernes (26 y 27 de diciembre del 2019) a las 20:30. La programación anual del teatro cierra con la obra ‘Cómo el Grincho Robó la Navidad’, el sábado y domingo (28 y 29 de diciembre), a las 11:30.



La Creperola del Teatro celebra el fin de año con ‘Los fantasmas de Scrooge’, este jueves y viernes a las 19:30 y una función especial de ‘Inocentadas 2019’, con José Pacheco, el sábado a las 21:00.



Monserrath Astudillo acaba un año de celebración con las últimas presentaciones del stand up comedy, ‘La muy señora Navidad’, en El Teatro, del Scala, el viernes y sábado a las 20:00 y el domingo a las 18:00.



El Centro Cultural Arca, en el Puente 2, presenta tres pequeñas obras de teatro, máscaras y títeres para niños, el sábado a las 10:30.



Acción, terror y comedia, en las salas de cine



Jake Kasdan dirige la secuela del filme de acción y aventura ‘Jumanji’.

Para quienes no pueden pasar mucho tiempo lejos de la butaca, los cines ofrecen los últimos estrenos del año con una variada cartelera.



‘Jumanji: Next Level’, ‘Spies in Disguise’ y ‘Along came the devil’ son los últimos estrenos del año. Además, todavía hay tiempo para ver cintas como ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’, ‘Frozen 2’, ‘Maléfica: Mistress of Evil’ o ‘Knives Out’.



El año cierra con una producción ecuatoriana aún en cartelera. ‘Dedicada a mi ex’, una comedia con un elenco internacional y al mejor estilo de EnchufeTv.

Hasta el 30 de diciembre, el cine Ochoymedio ofrece filmes que resuenan entre los mejores estrenos del año como ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’, ‘Dos Papas’ o ‘Dolor y gloria’.



Gastronomía y música, parte de los paquetes

Jen’s Band se presentará en el Swissôtel.

La música y la gastronomía hacen una buena combinación en las cenas y shows organizados por algunos hoteles en la última noche del 2019.



El Swissôtel Quito ofrece una fiesta de fin de año al estilo Golden Forest, con buffet internacional, sorteos y la orquesta Jen’s Band.



El Hotel Dann Carlton ha preparado el New Year’s Triology Party 2020, con una cena buffet, tres ambientes y orquesta en vivo.



El Hotel Finlandia ofrece una noche de gala y fiesta con buffet y la música de la orquesta Bucare.



El Hotel JW Marriot recibirá el 2020 con una cena buffet y también presenta el New Year’s Gold Gala, con cena, decoración exclusiva, Dj, juegos pirotécnicos y música en vivo.