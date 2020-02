Agenda cultural: Siete músicos rendirán homenaje a Santana en el Teatro Sucre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ramiro ‘El Negro’ Acosta, uno de los músicos con mayor trayectoria y trascendencia en la escena quiteña roquera, regresará a los escenarios este sábado 1 de febrero del 2020 con el concierto The Santana Experience.

Este proyecto se empezó a cocinar en 2019, con motivo de los 50 años de Woodstock. En este histórico festival de música y artes, el guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana se dio a conocer antes de que el álbum debut de su banda, llamada Santana, fuera publicado.



“Me caí para atrás”, relata Acosta sobre la primera vez que escuchó Santana. “En ese tiempo, daba clases de matemáticas a domicilio. El alumno me preguntó si podía poner música y puso Santana. Me flechó de una. Suspendimos la clase y fuimos a comprar el acetato”, cuenta. En ese momento empezó a explorar los sonidos de esa guitarra sofisticada y de estilo cálido.



A mediados de los 90, en la primera edición de La Fiesta de la Música, una iniciativa de la Alianza Francesa, Acosta fue invitado a abrir el espectáculo de la agrupación Mano Negra. Después vinieron otros conciertos y también una época en la que se dedicó a tocar Santana en restaurantes y bares de música en vivo.



Durante los últimos años, ‘El Negro’, que también hace ‘covers’ de Jimmy Hendrix y tiene canciones de su autoría, se alejó de los escenarios por motivos personales.



“Pensé que Santana era generacional. Resulta que consulto con los chicos, que son jovencitos -se refiere a los músicos que le acompañan en el proyecto-, y uno de ellos me dice que se hizo músico porque escuchó a Santana. A uno le quiebran en un concepto”, relata el artista.



Al confirmar que Santana seguía vigente, la idea de hacer un concierto dedicado a esta icónica agrupación se fue concretando. Acosta, que toca la guitarra, se unió con el bajista Andrés Morales, el baterista Luigi Bolaños, el timbalero Mateo Jaramillo, el percusionista Miguel Zúñiga, el tecladista Nicolás Cruz y el cantante Sebastián Salvador.



La recién conformada banda ha estado ensayando las últimas semanas, para crear esa experiencia de la que habla el nombre del evento. “Lo usual es ir de un bar a un teatro pequeño y así, pero fuimos de una a un teatro consagratorio. Eso aprieta, tensa un poco. Acá estamos como que vamos a ser tomados la lección más o menos”, dice Acosta antes de uno de los últimos ensayos.



‘El Negro’ es conocido en el medio musical quiteño por su rigurosidad y los músicos que lo acompañan han sabido responder a eso.



Clásicos como Soul Sacrifice, Evil Ways, Guajira, Black Magic Woman y Gypsy Queen se podrán disfrutar la noche del sábado. The Santana Experience será una fiesta de una hora y media.

Las entradas, que tienen precios entre USD 10 y 20, ya pueden adquirirse en la página web de venta de tickets del Teatro Sucre o en la boletería del Teatro.

Piojos y Manzanas, en el Patio de Comedias

EL evento está dirigido por el holandés Eric de Bont. La entrada tienen un costo de USD 8.

Todos los sábados y domingos, del 1 al 8 de febrero del 2020, en el Patrio de Comedias, a las 11: 30, se presenta el teatro infantil Piojos y Manzanas.

​

El cuento trata sobre dos amigas, que día tras día, se reúnen para jugar y guardarse secretos entre sí. Tras esto, un nuevo amigo aparece en medio del juego para volverse su mayor confidente y darles una gran lección para sus vidas.



El proyecto de teatro inclusivo es para niños y está realizado en el lenguaje poético del clown teatral. Además, el espectáculo fue creado como un homenaje especial a la población de niños y adolescentes con cáncer, enfermedades catastróficas y sus familias. La entrada al evento cuesta USD 8.



Teatro Bolívar recibe a una banda argentina

El concierto de esta agrupación será el sábado 1 de enero del 2020 a las 20:30 en el Teatro Bolívar.

La banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado se presentará este sábado 1 de febrero del 2020 en el Teatro Bolívar, en Quito. Este concierto es parte de su gira La Otra Dimensión 2020, la cual también incluye una presentación este jueves 30 de enero en Samborondón y otra el viernes 31 en Cuenca.



Esta banda de indie rock se creó en el año 2003 en la ciudad de La Plata. Hasta el momento cuenta con cuatro discos. El más reciente, ‘La Otra Dimensión’, fue presentado en el 2019.



El precio de las entradas para el concierto de este sábado va desde USD 36 hasta USD 50, dependiendo de la localidad. El concierto se iniciará a las 20:30. La agrupación estará en marzo en el Festival Lollapalooza 2020, que se realizará en Buenos Aires.



Segunda temporada de ‘Rabia’, en Quito



La obra se presentará a las 20:30 en el Museo Muñóz Mariño.

Las funciones de ‘Rabia’ se llevarán a cabo todos los jueves, viernes y sábados, hasta el 15 de febrero del 2020. Esta es la primera obra de teatro escrita y dirigida por el cineasta Sebastián Cordero.

​

La historia está inspirada en la película homónima que el cineasta ecuatoriano presentó en el año 2009. En esta ocasión, el público vivirá una experiencia distinta, ya que acompañará a los actores en su recorrido por la casa, donde se desarrolla la obra.



La primera temporada de ‘Rabia’ se realizó el año pasado en Quito. En esta segunda temporada las funciones serán a las 20:30 en el Museo Muñóz Mariño, ubicado en el barrio San Marcos. Para reservar entradas se puede llamar al 0994693323.