Agencias de EE.UU. tienen menos de seis meses para compartir todo lo que saben sobre los ovnis 

Un plazo de seis meses dio en diciembre del 2020 el presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, a las agencias de inteligencia del país para que informen al Congreso todo lo que saben sobre los objetos voladores no identificados u ovnis. Así lo da a conocer este 11 de enero del 2021 la cadena CNN.

De acuerdo con el medio, el Presidente dio el plazo con la firma del proyecto de ley de alivio y financiamiento gubernamental por el coronavirus que asciende a USD 2,3 millones. Entonces empezaron a correr los 180 días para que el director de Inteligencia Nacional y el secretario de defensa entreguen la información.



Según CNN, las comisiones de inteligencia y servicios armados del congreso deberán recibir un "informe no clasificado sobre 'fenómenos aéreos no identificados'. La estipulación estaba incluida en la sección de 'comentarios de la comisión' de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021, que estaba incluida en el enorme proyecto de ley de gastos".



Así, para mediados de este 2021, el Congreso de EE.UU. deberá recibir el informe que, según lo establecido, debe contener análisis detallados de los datos y la información que se ha recopilado sobre ovnis.



La directiva de la comisión de inteligencia del Senado, señala CNN, dice que el informe debe incluir datos "recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI".



Además debe describir "un proceso interinstitucional para garantizar la oportuna recopilación de datos y el análisis centralizado de todos los informes de fenómenos aéreos no identificados para el Gobierno Federal" que designe un funcionario responsable de este proceso.



Finalmente se debe identificar "cualquier amenaza potencial a la seguridad" de EE.UU. que sea planteada por los ovnis "y evaluar si alguno de los adversarios de la nación podría estar detrás de dicha actividad", asegura CNN.

Si bien el informe no debe ser clasificado, puede contener un anexo que sí lo esté. CNN informa que un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. confirmó la noticia a Snopes, un sitio web de verificación estadounidense