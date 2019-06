El valor de la agencia de talentos de BTS asciende a USD 1 000 millones

LEA TAMBIÉN

El éxito de la banda de música surcoreana BTS ha disparado el valor de su agencia de talentos por encima de USD 1 000 millones, según un estudio publicado este jueves 6 de junio del 2019 por el Instituto de investigación de Hyundai (HRI).

El valor de Big Hit Entertainment es actualmente de entre USD 1 100 y 2 000 millones, según estimaciones del informe, recogido por la agencia local de noticias Yonhap, lo que resalta el éxito a este "unicornio", nombre con el que se denomina a las empresas que no cotizan en Bolsa y están valoradas en más de USD 1 000 millones.



El informe señala que uno de los principales factores de esta revalorización de la agencia de talentos es el éxito de BTS, que hasta finales de mayo había vendido más de 3,23 millones de copias de su último álbum, 'Map of the Soul: Persona', publicado en abril.



La banda, formada en 2013, debutó a finales de 2017 en Estados Unidos y saltó al panorama mediático internacional tras cosechar en 2018 numerosos hitos, entre ellos ser el primer conjunto surcoreano nominado para los Grammy y el primer artista que, sin cantar en inglés, coronaba jamás la lista Billboard de ventas estadounidense.



El grupo, integrado por siete miembros masculinos, ostenta el récord al videoclip más visto en las primeras 24 horas de su publicación con Boy with Luv (74,6 millones de reproducciones).



BTS ha ofrecido conciertos en 18 países en los últimos seis años, y a principios de este mes de junio se subió al escenario del mítico Estadio de Wembley (Londres), donde han actuado artistas del calibre de Michael Jackson, Madonna o Celine Dion. Su popularidad se ha visto catapultada gracias, en parte, a las redes sociales, donde tienen una presenta notable.