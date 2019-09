Agencia investigada por falsificar exámenes de rabia para viajes de mascotas de Ecuador a Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de 8 065 mascotas salieron de Ecuador a más de 70 países en el mundo, entre el año pasado y agosto del 2019. Pero no todas lo hicieron de manera legal.

La responsabilidad por el bienestar animal lleva a los dueños de animales de compañía a buscar los medios para trasladarlos de forma segura.



Para eso la mascota debe cumplir varios requisitos, como tener las vacunas al día y estar desparasitado. También necesita un certificado de salud y un microchip. En algunas regiones como la Unión Europea se solicita un examen serológico de rabia, que determina si el animal tiene los anticuerpos contra el virus.



Con estos requisitos, el dueño de la mascota debe acercarse a Agrocalidad para obtener un Certificado Zoosanitario de Exportación. Este documento les permite salir del país, pero hay casos en que las mascotas salieron del país con documentos adulterados.



Mermelada es una gata de tres años que debía viajar a Baréin con su dueña, Cristina Ayala. Ella contrató a una empresa que ofrece el servicio de transporte de animales, pero lo hizo solo para realizar el examen serológico de rabia. Con este documento acudió a un veterinario para actualizar el certificado de salud de su mascota y poder obtener en Agrocalidad el permiso de viaje.



El veterinario revisó la documentación y le informó a Ayala que el examen serológico era falso, por lo que tuvo que iniciar los trámites desde cero. Su gata no pudo viajar.



El 7 de agosto pasado, Agrocalidad recibió la información sobre los exámenes de rabia falsificados, después de que otra agencia de viajes le informara sobre documentos adulterados. Ahí comenzó una investigación para identificar si la entidad había emitido certificados con exámenes falsos.



Christian Zambrano, director nacional de Sanidad Animal de Agrocalidad, explicó que realizaron un barrido de todos los certificados emitidos en los puntos migratorios de Quito y Guayaquil, entre el 2018 y agosto del presente año.



En ese período se emitieron certificados de viaje a 7 207 perros y 858 gatos para su reubicación en 70 países. De ellos, al menos una docena de animales pudo viajar a Europa y Asia con papeles adulterados.



Sin embargo, la cifra podría ser mayor ya que únicamente se han podido verificar los exámenes de un solo laboratorio. Agrocalidad puso una denuncia formal en la Fiscalía para que investigue un presunto delito de falsificación.



Es la primera vez que se detectan problemas con exámenes de mascotas que van a viajar al exterior. Zambrano reconoció que hasta el mes pasado, cuando conocieron sobre los presuntos documentos adulterados, no se verificaba si esos papeles eran verdaderos. “Solo uno de los laboratorios nos da la posibilidad de verificar en línea, el resto no tiene esa opción. Ahora vamos a pedir que los certificados sean ratificados por los laboratorios”.



La razón para no realizar este procedimiento de control, dice Zambrano, es por un tema de tiempo. “El usuario llega con el certificado y está por perder el vuelo. Ese rato, para poder verificar, tendríamos que mandar un correo al laboratorio y esperar la respuesta. Pero muchas veces ya tenemos al usuario ahí, listo para viajar”.



En el Ecuador hay agencias de viaje que se dedican a tramitar los documentos y trasladar a los animales. Aunque los usuarios pueden realizar la mayoría de trámites, los exámenes serológicos se deben gestionar con una clínica autorizada. Las muestras se envían a laboratorios en el exterior.



El laboratorio de la Universidad de Kansas y del Instituto de Salud Pública de Chile son los que reciben más muestras desde Ecuador (por la cercanía). Esos trámites suele hacerlo la empresa que ofrece el traslado de la mascota, pero varias personas aseguraron ser engañadas por una agencia de viajes que opera desde Ecuador.



A este Diario llegaron al menos 15 testimonios de personas que buscaron el servicio de esta agencia. Rosa Darbisi, por ejemplo, cuenta que pagó USD

13 300 para trasladar a sus tres perros a Sicilia, en Italia, pero las mascotas no llegaron.



Darbisi publicó en varias redes sociales lo ocurrido y logró contactarse con otras personas que decían haber sido afectadas por la misma empresa. La mujer de origen venezolano interpuso una denuncia por el presunto delito de estafa. Su caso está en indagación previa en la Fiscalía de Ecuador.



María del Mar Gallegos, su abogada, dice que aunque hay varios afectados por esta agencia, no todos han puesto denuncias formales. Uno de los problemas que tienen es que se encuentran fuera del país. En otros casos, los montos que perdieron son menores en comparación al costo de interponer una demanda. Algunos de los afectados analizan iniciar acciones en conjunto.



Este Diario buscó la versión de Francisco E., gerente de la agencia de viajes denunciada. Dijo que por el momento no dará declaraciones, pero presentará la documentación de descargo cuando sea solicitada por las autoridades.