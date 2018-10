Se espera una gran afluencia a subasta de obras de Banksy en París

LEA TAMBIÉN

Tras la espectacular autodestrucción de un cuadro de Bansky al ser subastado, se espera en París hoy (23 de octubre del 2018) una fuerte afluencia en la subasta de varias obras del artista británico, uno de los máximos exponentes del arte urbano, según señaló la casa de remates francesa Artcurial.

A principios de octubre en Londres, en la casa de subastas Sotheby's, se vendió una obra suya por USD 1,4 millones y el cuadro se destruyó parcialmente tras la venta a través de una trituradora escondida en el marco de la pintura.



La casa de remates parisina no espera que se vuelva a producir una acción similar. De pasar algo, no sería igual. No obstante, aguarda con ansiedad la puja.



De suceder algo, sería diferente, dijo el coordinador de la puja Arnaud Olivieux a varios medios. Banksy no se repite, agregó. A subasta salen 100 obras procedentes de una colección privada y pasarán por el martillo tres serigrafías de Bansky y otros dos objetos.



El valor estimado de Stop and Search, en la que un policía registra el cesto de una niña, figura entre 30 000 y 35 000 euros. La obra Queen Vic, que muestra a la reina Victoria con el cuerpo semidesnudo, se estima entre 3 500 y 4 000 euros.



Artcurial no descarta que tras lo ocurrido a principios de mes ahora suban los precios de venta. El cuadro destruido en Sotheby's vale ahora el doble, según se ha estimado.

El propio artista, que critica la comercialización existente en el mercado del arte, estaba detrás de la acción en Londres.

El verdadero nombre de Bansky, un pseudónimo, sigue sin conocerse. Tan solo se sabe de él que procede de Bristol.