Grandes aerolíneas empiezan a cancelar sus vuelos a China ante el coronavirus

Las grandes aerolíneas empiezan a cancelar sus vuelos a China, tal y como hicieron este miércoles 29 de enero del 2020 Bristish Airways, Lufthansa e Iberia, ante la propagación del coronavirus de Wuhan, mientras agencias y turoperadores llaman a la calma, pero abogan por suspender o aplazar los viajes a ese destino.

British Airways, del grupo aéreo IAG, tomó la decisión después de que el Ministerio británico de Exteriores recomendase no viajar a China, donde hasta ahora han muerto al menos 132 personas, a menos que sea "esencial", ya que "la seguridad de sus pasajeros y tripulación es siempre su prioridad".



Otra compañía de este grupo, Iberia, anunció durante la tarde que decidió suspender sus vuelos con la ciudad de Shanghái, su único destino en China, debido a la situación provocada por el coronavirus.



La suspensión de los vuelos de Iberia tendrá efecto desde este viernes 31 de enero del 2020, cuando estaba previsto el próximo vuelo, y durante el mes de febrero y a los clientes con billetes emitidos les ha ofrecido el reembolso o cambio de fecha.



Además, Iberia, que dice que suspende esta ruta "por razones de causa mayor y por la seguridad de sus clientes y empleados", está contactando con otras aerolíneas para buscar alternativas a los clientes que tengan que regresar a su lugar de origen.



El grupo alemán Lufthansa también canceló todos sus vuelos al gigante asiático, el mayor emisor de turistas del mundo, después de que a bordo de sus aviones se sospechara de un caso de infección en un hombre que fue calificado de riesgo por las autoridades chinas.

Otras compañías están también analizando la situación como Iberia, también de IAG, que aún no ha tomado una decisión sobre su próximo vuelo a Shanghái, previsto para este viernes desde Madrid, mientras que las estadounidenses American Airlines y United Airlines suspendieron a partir de febrero parte de su servicio a China alegando una caída de demanda.



Además, el Gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de imponer una prohibición temporal generalizada de los vuelos hacia y desde China, después de que se confirmara la detección de cinco casos del nuevo virus en el país entre personas que habían viajado recientemente a Wuhan.



La aerolínea de bandera de Hong Kong, Cathay Pacific, optó por una reducción progresiva de la capacidad en sus vuelos a China, dejando, además, de prestar algunos servicios a bordo como toallas calientes, mantas o revistas, y modificando la oferta de comidas que se distribuye en una sola bandeja en primera clase y ejecutiva, y en una bolsa desechable en turista.



Otras muchas líneas aéreas como Air France -que de momento mantiene 23 conexiones semanales con China, tras la suspensión de las que tenía con Wuhan, el origen del brote- permiten a sus pasajeros pedir el reembolso o posponer la fecha de su viaje sin costo suplementario.



También las agencias de viajes están flexibilizando los contratos en materia de cambios y cancelaciones y recomiendan a los turistas no viajar a China, según informó el presidente de la patronal Ceav, Carlos Garrido, que prevé un impacto "bajo" de esta crisis en el turismo español, "dado que estamos en temporada baja en cuanto a salidas de españoles al exterior".



Sin embargo, le "preocupa" la prohibición a los ciudadanos chinos de salir del país por parte del Gobierno, al tratarse del primer mercado emisor del mundo, con una previsión de 200 millones de turistas en 2020.



La crisis desatada por este brote afectará, sin embargo, a las cifras de 2020. La mayorista de viajes Mapagroup, que mueve cerca de 200 000 pasajeros al año, canceló todos sus viajes de grupos de turistas tanto hacia China como desde allí, lo que por el momento le ha supuesto unas pérdidas cercanas a los USD 220 000.



Las agencias chinas con las que colabora ese grupo han cancelado como medida preventiva todos los viajes tanto domésticos como internacionales, ofreciendo un reembolso del 100 % a sus clientes.



La Asociación Europea de Turoperadores (ETOA) llamó a la calma a sus agencias asociadas explicando que el brote de momento se mantiene como una amenaza "remota" para viajeros en Europa.



Su consejero delegado, Tom Jenkins, aseguró que las autoridades chinas "han sido rápidas en subrayar el problema y están aportando actualizaciones diarias de la situación", que el presidente Xi Jinping ha abordado como una "crisis nacional".



En su opinión, aunque la población China se traslada ahora mucho más que en 2003, cuando se extendió el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), muy relacionado con el coronavirus, el país asiático está "mucho más preparado" y ha implantado "rigurosas medidas para frenar su expansión".

Los daños colaterales del "miedo" que provocó hace 18 años el SARS, contraído por unas 8 000 personas (de las que murió el 10%), se cifraron entre los USD 29 000 y 99 000 millones, recordó.