Adultos y niños deben moverse más para mantenerse en forma en la era de la pandemia: OMS

Todos los adultos deben hacer un mínimo de 150 minutos de actividad física intensa por semana, vital para el bienestar y la salud mental en la era covid-19, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su primera orientación en una década.

La OMS recomendó que los niños y adolescentes realicen un promedio de una hora diaria de ejercicio físico y limiten el tiempo frente a las pantallas electrónicas.



Y las personas de todas las edades deben compensar el creciente comportamiento sedentario con actividad física para evitar enfermedades y agregar años a sus vidas, indicó el miércoles 25 de noviembre de 2020 la OMS al lanzar su campaña 'Cada movimiento cuenta'.



"El aumento de la actividad física no solo ayuda a prevenir y controlar las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y el cáncer, sino que también reduce los síntomas de depresión y ansiedad, reduce el deterioro cognitivo, incluido el Alzheimer, y mejora la memoria", dijo en una rueda de prensa Rüdiger Krech, director de promoción de la salud de la OMS.



Sin embargo, uno de cada cuatro adultos y un "asombroso" cuatro de cada cinco adolescentes no hacen suficiente actividad física, que puede incluir caminar, andar en bicicleta, hacer jardinería y limpiar, sostuvo la OMS.



"Estas pautas enfatizan lo que muchos están experimentando durante las restricciones por el covid-19 que se aplican en todo el mundo. Y es que estar activo todos los días es bueno no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra salud mental", afirmó Fiona Bull, jefa de la unidad de actividad física de la OMS.



"Llame a un amigo y hagan clases en línea juntos, ayuden a los miembros de su familia, háganlo en familia. Y cuando puedan, salgan".



La investigación sobre los efectos nocivos del comportamiento sedentario ha crecido en la última década, lo que ha llevado a las nuevas advertencias, dijo Bull.



"Eso es limitar el tiempo sedentario y hacer más actividad para compensar el tiempo sedentario, particularmente para aquellos que están bajo largas horas de sedentarismo, lo que incluye a muchas personas que tienen entornos de trabajo basados ​​en la oficina", apuntó.



"Para los niños también recomendamos que limiten el tiempo sedentario, particularmente el tiempo frente a la pantalla".



Las mujeres embarazadas y las madres en posparto ahora están incluidas en las recomendaciones, con 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada a intensa por semana para adultos.



Esto trae beneficios para la salud tanto de la madre como del bebé, según Juana Willumsen, oficial técnica de la OMS. "Por ejemplo, hay una reducción del 30% en la diabetes gestacional entre las mujeres que son físicamente activas durante el embarazo".



Se recomienda a los adultos mayores de 65 años que agreguen acciones para el fortalecimiento muscular y actividades que se centren en el equilibrio y la coordinación para ayudar a prevenir caídas en el futuro.



Los dispositivos que se llevan en la muñeca o en la cadera que rastrean la actividad física son útiles para todos, dijo Bull.

"Monitorear su nivel de actividad es una muy buena retroalimentación", dijo. "Eso es importante porque tendemos a pensar que podríamos ser más activos. Tendemos a subestimar la cantidad de tiempo que pasamos sedentarios".