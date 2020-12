‘Abuelitos’ necesitan de comunicación virtual

En diciembre se expresan más problemas mentales y sentimientos de soledad o frustración, en relación con el resto de meses. Este año es más duro debido a que la pandemia ha limitado las reuniones.

Los ‘abuelitos’ son el grupo más afectado, por lo que mantener el contacto virtual resulta una necesidad.



“En el envejecimiento, la soledad es uno de los factores de riesgo para la salud emocional y física”, explica Nicole Dib, psicóloga clínica y máster en gerontología. Para los adultos mayores, conversar y compartir con sus seres queridos es la actividad más importante, señala la experta.



Debido a que son un grupo de riesgo, las visitas o reuniones no son una opción. Afortunadamente, la tecnología ofrece múltiples soluciones.



Las tabletas son el equipo de ‘hardware’ más recomendado para los adultos mayores, de acuerdo con Sandra Sánchez, doctora en informática y docente de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).



Explica que estos dispositivos son amigables con el usuario, ya que al tener pantallas grandes son más fáciles de manipular que los ‘smartphones’.



Las ‘laptops’ o computadoras pueden ser un poco intimidantes para ellos.



El sistema operativo iOS es el que más opciones de accesibilidad ofrece, asegura Sánchez, experta en el tema.



Es el más completo en cuanto a tamaños de letra, brillo, contraste de colores, volumen estándar, lectores, entre otros detalles. Los familiares deben asegurarse de personalizar estas características, para facilitar el uso del dispositivo.



Al inicio de la pandemia, los centros de atención al adulto mayor adaptaron sus actividades al formato en línea, a través de plataformas de reuniones, para continuar ofreciendo redes de apoyo a sus socios.



Dib, quien dirige Novavida, cuenta que al inicio fue difícil que los socios aprendan a usar la computadora o el programa.



Poco a poco, aprendieron y, nueve meses más tarde, son independientes de la ayuda de familiares. “Es un proceso interesante, adquirieron nuevas habilidades. Probablemente en otra circunstancia no lo habrían intentado”, dice.



No todos pueden invertir en talleres para que los abuelos se capaciten en este tipo de tecnologías, pero mantener el contacto familiar es suficiente y muy importante. Los miembros del círculo nuclear deben realizar llamadas o videollamadas de forma frecuente con el adulto mayor.



Los familiares deben promover reuniones virtuales con amigos o familiares lejanos. Se puede proponer juegos, como el Bingo, para que las dinámicas sean muy similares a los encuentros en persona.



La comunicación asincrónica es otra forma de mantener el contacto. Sánchez aconseja que se le cree una cuenta de Facebook al adulto mayor, con las seguridades para proteger su privacidad. Hijos y nietos deben contribuir a crear un muro con contenido familiar y entretenido. Además, por ese medio se puede compartir recetas, noticias y artículos de interés.