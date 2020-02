Adulto mayor se graduó a los 89 años como técnico electrónico en Perú

LEA TAMBIÉN

A sus 89 años, el peruano Alejo Hermógenes Ruiz se graduó como técnico electrónico. Su título lo obtuvo en el Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello, ubicado en el distrito de Villa el Salvador, pero, además, el hombre recibió un reconocimiento por haber egresado como uno de los mejores estudiantes de su promoción.

Ruiz culminó su carrera tras tres años de estudios. Según recogen medios peruanos, no faltó ningún día a clases. En una emotiva ceremonia que tuvo lugar el pasado 21 de febrero del 2020, recibió también un regalo por parte de sus compañeros de carrera.



La aventura de este hombre empezó en el año 2018 cuando, con 87 años y cobijado por el apoyo de su familia, decidió seguir su pasión por la electrónica e inscribirse en el instituto. "Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento", dijo en la ceremonia.

Ruiz Rubio recibió un reconocimiento por parte de sus compañeros por haber culminado la carrera como uno de los mejores estudiantes de la promoción. Foto: captura/ Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

El Instituto del que se graduó, de acuerdo con información del diario El Comercio de Perú, ofrece clases de manera gratuita. El logro del adulto mayor fue reconocido por la Dirección Regional de Educación de Lima (Drelm).



"Lejos de verlo como una actividad para mantenerse ocupado, el señor Alejo se tomó muy en serio su deseo de convertirse en un profesional. Siempre le apasionó la electrónica", dijo la Drelm en un comunicado de prensa.

En Twitter, el organismo le dedicó un mensaje a Ruiz . "Eres un orgullo para tu familia y un ejemplo para toda la comunidad educativa", dice un tuit que incluye fotos del adulto mayor vestido con la toga y el birrete que no pueden faltar en las graduaciones.