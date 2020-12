¿Adonay, por qué te casaste Adonay?,  la verdad tras la famosa canción de Julio Erazo Cuevas

La letra de la canción ‘Adonay’ fue escrita por el maestro colombiano Julio Erazo Cuevas, pero se convirtió en un clásico, que se escucha cada año, y fue inmortalizada por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos en el año 1970.

‘Adonay’ es de las canciones más conocidas de la época navideña en Colombia, incluso en Ecuador, lo que muchos se preguntan es ¿quién es Adonay?.



La verdad tras la letra la contó el mismo compositor, asegurando que se trata de una mujer que conoció en El Banco (Magdalena), en Manizales, Las declaraciones las hizo para el Ministerio de Cultura de Colombia en marzo del 2019.



El medio Semana, este martes 1 de diciembre del 2020, publicó la historia contada por la familia de Julio Erazo Cueva. Betty, hija de Erazo, dijo que su padre compuso la canción a Adonay, pero no conocen su nombre completo. Sin embargo, cuenta que siempre escuchó la historia contada con recelo, puesto que a su madre le incomoda el tema.



“Mi papá iba al Banco (Magdalena), donde había una emisora y en ocasiones lo invitaban. Él siempre iba y Adonay vivía cerca de la emisora y ahí fue donde él conoció a Adonay. De Adonay no sabíamos si era de Manizales o era de Pereira, no lo tenemos claro, pero era de alguno de esos dos lugares y fue precisamente donde mi papá se conoció con ella”, recuerda la hija del maestro.



Erazo se había enamorado de ella y sabía que tenía un novio antiguo. El hombre llegó y se la llevó y después se casó con ella, contó Erazo durante una entrevista en 2018 para un medio colombiano.

Video: YouTube / Canal: Sebastian Benavides

De acuerdo al relato de Betty Erazo, que publica Semana, ‘Adonay’ es una aventura de amor de su padre, incómoda para su madre Elides Martínez Carrascal, que lo ha acompañado durante 65 años de su vida. "No es fácil para ella estar recordando año tras año que su esposo tuvo un gran amor, la famosa Adonay", agrega.



“Mi papá era muy mujeriego, demasiado. Acá en la Costa los hombres le ponen otro nombre: era enamorado, claro, y muchas mujeres inspiraron muchas canciones”, comenta Betty Erazo.



El maestro Julio Erazo nació en Barranquilla el 5 de marzo de 1929, su obra musical cuenta con más de 300 canciones grabadas y otras 200 inéditas. Vive junto a su familia, en Guamal, Magdalena. Erazo Cuevas tiene 91 años de edad y su estado de salud es muy delicado, según sus familiares.



"¿Adonay, por qué te casaste Adonay?" suena cada año en diciembre en los países suramericanos, un clásico en época navideña.