Administrador de gasolinera atrapó a un adolescente robando comida, no llamó a la Policía y lo alimentó

Era una noche de sábado como cualquier otra, Jitendra Singh se encontraba trabajando en la tienda de una gasolinera que administra en Ohio (EE.UU.). Entonces, un trabajador le dijo que parecía que un adolescente estaba robando del local. El hombre salió y lo confrontó: "Si tienes hambre, pídeme. Yo te daré comida", le dijo.

De acuerdo con información difundida por CNN, el suceso tuvo lugar en Toledo (Ohio). Por medio de las cámaras de seguridad, el administrador del local constató que el adolescente se llenó sus bolsillos de caramelos y chicles. Cuando salió a la caja de la tienda, Singh vio que el chico estaba pagando por algunas cosas, pero no era todo lo que había tomado.



"Le pedí, 'saca todo lo que tengas en tu bolsillo', entonces él sacó uno de los artículos" que había robado, relató el hombre a CNN, pero él sabía que había más, entonces le dijo que vacíe sus bolsillos o llamaría a la Policía. El joven hizo caso y puso sobre el mostrador todo lo que había tomado. Cuando Singh le preguntó por qué lo hizo, él respondió que él y su hermano menor tenían hambre.



"Le dije, 'bueno, eso no es comida. Te estás robando chicles y caramelos. Eso es solamente para masticar... Si tienes hambre, pídeme. Yo te daré comida", le dijo el hombre al adolescente y puso a su disposición otros platillos que se ofertan en la tienda como pizzas, alitas de pollo, tacos, nachos y sánduches.



Consultado por CNN sobre por qué no llamó a la policía, el administrador dijo que entendía la situación por la que le joven estaba pasando. "Cuando me dijo 'tengo hambre y por eso estoy robando' me dije que tiene un problema genuino. No es un ladrón que roba cosas para después venderlas", aseguró. Finalmente, decidió llamar no llamar a la Policía porque "no quería que la vida del joven se arruine por tratar de alimentarse a si mismo y a su familia", asegura CNN.



Singh declaró que por lo menos el adolescente no irá a la cárcel. "Una vez que vas a prisión tienes antecedentes penales y no podrás acceder a un buen trabajo o nada", dijo.



Un testigo del suceso identificado en la red social Facebook como Cedric Bishop decidió contar lo ocurrido. Lo hizo el pasado 7 de abril del 2019 y hasta este 15 de abril su publicación alcanza más de 2 700 compartidos y 8 700 reacciones. Según el hombre, el adolescente que robaba tenía entre 15 y 16 años. "Creo que fue algo maravilloso lo que el hombre hizo. Estaba tan conmovido que le di al chico USD 10. Algunos jóvenes solo necesitan saber que a alguien le importan", dice antes de finalizar su mensaje.



Según CNN, Singh no esperaba que su buena acción tenga un impacto en tantas personas. "Ahora los clientes regresan y me dicen: 'Eres un buen tipo e hiciste algo bueno", contó, "pero para mi, no fue algo grande. Hice lo que cualquier ser humano normal hubiera hecho en esta situación, concluyó.