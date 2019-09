Adolescente murió luego de que su teléfono celular explotó mientras dormía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Kazajistán, la adolescente de 14 años Alua Asetkyzy Abzalbek se fue a dormir escuchando música en su teléfono celular. Conectó el dispositivo para recargar su batería y lo dejó bajo su almohada. Al día siguiente, sus familiares la hallaron muerta.

Según informa el tabloide británico The Sun, la batería del celular de la joven explotó cerca de su cabeza. Como consecuencia sufrió de varias heridas que finalmente le causaron la muerte. Los paramédicos que fueron llamados a la escena no pudieron hacer nada por salvar su vida.



De acuerdo con The Sun, expertos forenses confirmaron que el celular explotó en las primeras horas de la mañana luego de haberse recalentado mientras se cargaba lo que ocasionó la muerte de la adolescente.

Expertos forenses determinaron que la causa de la muerte de la adolescente fue la explosión de la batería de su celular. Foto: captura.

En redes sociales, la mejor amiga de la joven dijo no poder creer lo que había sucedido. "Eras le mejor. Hemos estado juntas desde niñas. Me cuesta estar sin ti, te extraño mucho. Me dejaste por siempre", escribió.

Según The Sun, la información sobre la marca del teléfono que explotó no ha trascendido.