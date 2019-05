Un adolescente diseñó un atuendo especial para asistir al baile de graduación sin pareja

LEA TAMBIÉN

Un adolescente de 16 años no tenía pareja para su baile de graduación en una escuela secundaria de Nueva York (EE.UU.), así que decidió diseñar un atuendo femenino y masculino para asistir a la celebración, el sábado 27 de abril del 2019, informó el periódico web Rochester Democrat and Chronicle.

Al no tener compañera para el baile de graduación, Wyatt Cheatle enfrentó a su familia en la cena sugiriendo que iría solo. Uno de sus tres hermanos bromeó insinuando que el adolescente debía ir con un vestido porque no se vería tan mal. En ese momento se le ocurrió la brillante idea de crear su propia vestimenta.



Wyatt Cheatle se presentó en el St. John Fisher - lugar de la fiesta de graduación - usando una camisa morada y un pantalón de tela en su lado izquierdo. Y en la otra mitad, una blusa fucsia y una larga falda negra, todo por "menos de USD 25", según contó su madre, Kelly Cheatle, quien lo acompañó en el proceso.

Un estudiante de Nueva York asistió a su baile de graduación utilizando un traje único. Foto: Facebook Kelly Cheatle

"Quería ir, pero no sabía a quién preguntar", dijo la madre al portal web Yahoo Lifestyle. "Hay mucho énfasis en las propuestas , pero si nos dejan atrapar para mantener las apariencias, nos perdemos la vida".



El joven, desde luego, no pasó desapercibido por sus compañeros y profesores de la Escuela Secundaria Brighton de Nueva York, quienes le dieron un puntaje alto por su vestimenta "épica". Cheatle señaló que no recibió burlas por parte de sus amigos, aunque algunos no se lo esperaban. "En general me lo pasé muy bien. Conocía a casi todos los allí, así que aunque aparecí por mi cuenta, había muchas otras personas con quienes hablar ", dijo.



La madre apoya las decisiones de su hijo y cree que el traje que él utilizó en la fiesta refleja su personalidad. "Su atuendo es la encarnación física de su sentido del humor", aseguró.



“Decidí que sería mi propia cita, ya que me conozco mejor que cualquier otra persona. Pensé que lo pasaría bien”, añadió Wyatt .