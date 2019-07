Adolescente se insertó una aguja en los genitales para no quedarse dormido

LEA TAMBIÉN

Un adolescente chino de 13 años tuvo una insólita idea para no quedarse dormido. Tomó una aguja de unos 10 centímetros del cajón de medicinas de su abuela y se la introdujo en los genitales. Lo hizo, según informa el tabloide británico The Sun para "mantenerse despierto mientras hacía la tarea".

Los reportes indican que la madre del adolescente se preocupó cuando notó que su hijo caminaba bastante lento. El joven se insertó la aguja por la uretra y esta permaneció en su interior por 15 horas. Los médicos tuvieron que realizar una cirugía para poder remover la aguja del cuerpo del estudiante.



En declaraciones a medios locales citadas por The Sun, la madre del adolescente contó que luego de que ella lo regañó por no caminar lo suficientemente rápido él confesó lo que había hecho. "Finalmente me dijo: 'Mamá, tengo que decirte algo. Me estaba quedando dormido mientras hacía la tarea, así que intenté despertarme insertando una aguja en la uretra".

El joven fue atendido en un hospital de la ciudad china de Weinan, capital de la provincia Shaanxi, por el jefe del departamento de urología Wang Shengxing quien contó que el paciente sentía dolor cuando caminaba y al orinar y es que la aguja de 10 centímetros estaba completamente al interior de su uretra, cerca de su vejiga.

El especialista dijo que el joven se puso en un alto riesgo al insertar la aguja en sus genitales. "Pudo desarrollar una infección en la vejiga o, si se movía (la aguja) podía perforar su vejiga o las arterias".