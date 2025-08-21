El músico mexicano Xava Drago, vocalista y líder de la banda Coda, murió este 21 de agosto de 2025. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del grupo y por colegas de la escena del rock nacional.

Adiós a Xava Drago, la cruel enfermedad que apagó a una leyenda del rock en español

De acuerdo con la información difundida por la agrupación y medios especializados, Drago falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

En los últimos años batalló contra el cáncer. Su partida generó mensajes de despedida de músicos, seguidores y amigos que lo consideraban una de las voces más poderosas del rock mexicano de los años 90. El último mensaje de Xava fue para sus fans.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Me despido con mucho amor para todos”.

¿Quién fue Xava Drago?

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar, nació en la Ciudad de México en 1967. Desde joven mostró inclinación por la música y en 1989 se unió a la banda Coda, con la que alcanzó reconocimiento en la escena del hard rock y el glam metal latinoamericano.

Su voz distintiva y su estilo energético llevaron al grupo a firmar con Sony Music y a compartir escenario con figuras internacionales.

Con Coda grabó discos emblemáticos como ‘Enciéndelo’ (1992) y ‘Veinte para las doce‘ (1995), que marcaron a toda una generación. Entre sus temas más recordadas figuran Aún, Eternamente y Tócame.

El legado de Xava Drago en el rock mexicano

Más allá de los escenarios, Drago también participó en proyectos solistas y en colaboraciones con otros músicos. Su influencia se mantiene vigente entre bandas emergentes que lo reconocen como inspiración.