Adiós a Kiko, Carlos Villagrán se despide de su personaje tras 48 años 

En declaraciones al programa 'Ventaneando' citadas por la revista People en Español, el actor mexicano Carlos Villagrán contó que se despedirá de Kiko, el niño cachetón que lleva interpretando por más de 48 años.

Villagrán dijo que el descanso del personaje será definitivo esta vez y que su razón de dejar atrás a Kiko se debe a su edad.

Villagrán dijo que "la retirada es porque ya cumplí 74 años y por respeto al público, por respeto a mi mismo". Añadió que actualmente se encuentra al 100% para "poder hacer al chico dinámico, al que creo que la gente espera ver que corre, brinca y salta. Y no esperar a que me suceda algo en una pierna, en un pie y pueda ser un Kiko pasivo que no es el Kiko".



El actor reconoció que le pone triste despedirse del personaje que lo catapultó a la fama, pero se mostró agradecido con la vida y sus seguidores. Aseguró que se retira "muy contento" de haber podido dar vida a Kiko.



Preguntado sobre si quisiera que sus fanáticos lo recuerden de alguna manera en específico, Villagrán respondió que sus seguidores ya le han dado "demasiado" y que necesitaría "tres o cuatro vidas para poder pagar lo que me ha regalado el público".

El actor dijo que si bien no sabe qué le depara el destino tras la despedida de Kiko es que quiere ver todo "desde el punto de vista" del personaje. "Lo veo del lado positivo, mejor", concluyó.