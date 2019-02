¿Adiós al Guasón de Jared Leto?: el intérprete no aparecerá en más películas de DC Comics, según medio

LEA TAMBIÉN

El que iba a ser, según contó, el papel de su vida parece que a Jared Leto le va a durar tan solo una película... en la que apareció mucho menos de lo que esperaba. Y es que entre los muchos proyectos cinematográficos basados en los personajes de DC Comics que prepara Warner no hay espacio para el Guasón estridente y tatuado de 'Suicide Squad'.

Warner tiene en marcha varios proyectos centrados en los personajes de 'Gotham'. Entre ellas está 'The Batman', la nueva película en solitario del caballero oscuro dirigida por Matt Reeves, 'Birds of Prey', el spin-off de 'Suicide Squad' protagonizado por Margot Robbie; y 'The Joker', el filme protagonizado por Joaquin Phoenix que relatará los orígenes del villano.



Pero, según informa la revista Forbes, tanto la cinta en solitario del Joker que iba a protagonizar Leto como la película de Joker y Harley Quinn no se encuentran en la agenda de Warner.

Imagen que muestra a Jared Leto como Joker en el primer tráiler oficial del 'Escuadrón Suicida'. Foto: Captura/Warner Bros



La publicación estadounidense indica que la ausencia de estos dos proyectos cinematográficos puede significar que estos se encuentran suspendidos o que fueron cancelados definitivamente.



Los esfuerzos, creativos y presupuestarios, del estudio en relación a los personajes del universo DC se centran ahora en sacar adelante el filme de Joker de Joaquin Phoenix y la película de Margot Robbie, 'Birds of Prey', que no en vano lleva el subtítulo de "la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn". Otra señal que indica que no habrá aparición del Joker de Leto.



La información de Forbes también señala que los filmes 'Birds of Prey' y 'Batgirl', otro de los proyectos que están en la agenda de Warner, no estarán conectados, desmintiendo así los rumores que señalaban que Barbara Gordon iniciaría su arco argumental en el filme protagonizado por Robbie.

Estaba previsto que Margot Robbie y Jared Leto vuelvan a interpretar a los personajes de Harley Quinn y el Guasón en un filme de Warner enfocado en los dos. Fotos: Outnow.ch.



Tampoco hay noticias de 'Gotham City Sirens', otro proyecto anunciado port Warner que parece haber quedado en el cajón.



Por otro lado, el estudio se encuentra desarrollando la secuela de 'Suicide Squad' con James Gunn a la cabeza del proyecto, pero todo indica que será una suerte de reinicio con personajes nuevos. Es decir, que ni Jared Leto ni Margot Robbie y su Harley Quinn estarán en el filme.

Actualmente, Leto está ocupado con el rodaje de 'Morbius', el spin-off del universo Spider-Man que pronto comenzará su rodaje en Londres. Mientras tanto, Joaquin Phoenix asumirá el papel en la película de orígenes de The Joker, que llegará a los cines el próximo 4 de octubre de 2019.