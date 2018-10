Adelantan audiencia en caso Weinstein, lo que podría representar dificultades para la acusación

LEA TAMBIÉN

La nueva audiencia en el caso Harvey Weinstein fue adelantada, un cambio de calendario que, según medios de Estados Unidos, podría representar inesperadas dificultades para la acusación.

Una portavoz de Ben Brafman, el abogado de Harvey Weinstein, dijo que la audiencia, en el marco del caso por violación y agresiones sexuales entablado contra el exproductor cinematográfico, tendría lugar el 11 de octubre, y no el 8 de noviembre, como estaba previsto inicialmente.



Acusado de abusos por un centenar de mujeres y convertido para muchos en la encarnación del depredador sexual, Weinstein fue inculpado en mayo en Nueva York por agresiones a tres mujeres -una violación en marzo de 2013 y felaciones forzadas en 2004 y 2006-. Podría ser condenado a cadena perpetua.



Contactada por la AFP , la oficina del fiscal de Manhattan no confirmó el cambio en lo inmediato. La portavoz de Brafman se limitó a señalar que la única precisión que estaba en condiciones de dar era la fecha de la audiencia.



Según algunos medios estadounidenses, habrían surgido dudas acerca de la fiabilidad del testimonio de Lucia Evans, una de las tres mujeres que estuvieron en el origen de la inculpación de Weinstein.



El New York Post y el sitio especializado en información sobre celebridades TMZ señalaron, citando fuentes policiales, que el principal investigador del caso en la policía neoyorquina estaría siendo indagado por no haber dado cuenta al fiscal de un testimonio que podría contradecir las afirmaciones de Lucia Evans.



Esta mujer de 34 años acusa a Weinstein de haberla forzado a practicarle una felación en 2004, cuando aspiraba a convertirse en actriz.



Un testigo -responsable de casting, según TMZ- habría afirmado que Lucia Evans le había confiado que le había hecho una felación al productor de Hollywood para obtener un papel. La mujer sostuvo ante los tribunales que Weinstein la había forzado.



La policía neoyorquina no ha confirmado hasta ahora estas informaciones.



Si fueran exactas, podrían conducir incluso al abandono de los cargos vinculados a Evans, señala el New York Daily News.



Weinstein, de 66 años, aseguró permanentemente que las relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas.



Su abogado ya ha solicitado el abandono de las acusaciones de otra mujer -aquella que sostiene que el productor la violó-, y cuya identidad no ha sido revelada.



A comienzos de agosto, el célebre abogado -que logró el cese de los procedimientos contra el exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn por el caso del hotel Sofitel en 2011- incorporó al expediente decenas de correos electrónicos entre la mujer y Weinstein que parecerían indicar que ambos mantenían un vínculo frecuente y debilitarían la idea de una relación sexual forzada.

Estos nuevos hechos se producen un año exacto después de la publicación de las primeras acusaciones contra quien por entonces era un famoso productor. Esos testimonios fueron el catalizador del movimiento #MeToo, que provocó el declive de hombres poderosos de distintos sectores.