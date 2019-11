Adaptación de ‘Casa de muñecas’ denuncia la violencia de género

LEA TAMBIÉN

Ocho martillazos en el rostro y la cabeza. Victoria, una joven de 17 años, fue atacada en abril de 2019 por su exnovio, afuera de su casa, en el norte de Quito. Sobrevivió, pero con secuelas graves, entre ellas, la pérdida de la visión y audición. No pudo terminar el colegio.

Estos hechos impactaron al artista escénico Pablo Tatés y a la actriz Andrea Segura, quienes en esa época estaban hablando sobre la posibilidad de montar ‘Casa de muñecas’, una obra dramática del noruego Henrik Ibsen. Esta historia, publicada en 1879, es una crítica a la institución del matrimonio y al machismo.



Tatés y Segura decidieron hacer una adaptación de la obra de Ibsen, para contar también la brutal agresión de la que Victoria fue víctima. Para ello, plantearon hacer un montaje no convencional, en el hogar de Tatés, que para las funciones se convierte en Teatro en Casa (Benalcázar N8-27 y Manabí). El aforo es para 20 personas y la entrada tiene un costo de USD 10.



“Empezamos desde lo corporal, con la idea de tres cárceles”, dice Tatés, el director de la adaptación. La primera prisión es la de Victoria. Los artistas se acercaron a la familia para conocer más a fondo la historia y para contar con su aprobación para escenificarla. La pobreza extrema, concluyeron, era el gran cerco de Victoria.



“Como un proceso artístico ha sido importante y fuerte, por el hecho de tratar de encarnar a un personaje que no es ficticio”, dice Segura, quien protagoniza esta puesta en escena unipersonal. “Acercarme a un hecho real fue lo más duro, porque vi de cerca el problema de la chica, el ambiente donde ella está, lo que pasó con quién la atacó. Estas cosas me afectaron de alguna forma, las he usado para hacer este trabajo, que llegue a la gente para que reflexione, que no sean impávidos ante esta situación”, agrega la actriz.



Al ser un montaje diferente a lo usual, los asistentes tendrán que trasladarse en la casa, para presenciar cada uno de los sitios de encierro que habita la protagonista en diferentes momentos y encarnando a diferentes personajes.



La segunda cárcel es el sistema judicial, donde las denunciantes son revictimizadas. “No debería salir a esas horas” y “debería hacer caso a las autoridades” son algunos cuestionamientos a los que las mujeres violentadas se enfrentan.



En la tercera cárcel está Nora, el personaje de ‘Casa de muñecas’, en la escena final, en la que ella se libera. “Nora y Victoria dialogan, y ellas dialogan con las cientos y miles de mujeres que pasan por situaciones similares”, dice Tatés.



El preestreno se hizo la mañana del 20 de noviembre. Estudiantes de la Universidad Central asistieron. “No me imaginé que en el Público iba a haber catarsis, es un tema muy sensible. Los chicos estaban muy afectados de cierta forma, porque analizaron la obra de forma profunda”, relata Segura.

La adaptación de ‘Casa de muñecas’ tendrá otra función de preestreno hoy, a las 10:30. El estreno se realizará esta noche, 22 de noviembre, a las 20:00. Mañana habrá una función, también a las 20:00. Las fechas continuarán el 29 y 30 de noviembre.