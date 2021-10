Adam Levine deja atrás incidente con fanática y se disfraza de Jason

Redacción Tendencias (I)

Adam Levine tiene el espíritu de Halloween a flor de piel. En la última publicación que subió en su cuenta de Instagram aparece con una máscara de Jason. La foto que tiene más de 200 mil me gusta ha hecho olvidar a muchos de sus seguidores el incidente que tuvo con una fanática el pasado fin de semana.

Durante el último concierto de Maroon 5, en el Hollywood Bowl de California, Levine lanzó una mueca de disgusto mientras el equipo de seguridad retiraba a una fanática que se había lanzado al escenario para abrazarlo. El momento quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales y que dividió a sus seguidores.

Adam Levine doesn’t want hugs pic.twitter.com/7pyXmBHLuT — blehme (@kingblehme) October 24, 2021

El cantante se defendió en sus historias de Instagram al comentar “Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido”.

Hasta este viernes 29 de octubre del 2021, sus fanáticos siguen debatiendo en redes sociales si la reacción de su ídolo fue la correcta o no. En la lista de artistas que han tenido que enfrentarse a situaciones parecidas están Madonna, Lady Gaga, o la popular banda de K-pop BTS.