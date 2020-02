Adam Levine se marcha enojado de Viña del Mar: 'Esto no es un concierto'

LEA TAMBIÉN

El vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, creó polémica en Chile tras difundirse un vídeo de celular en el que se le escucha criticar al Festival de Viña del Mar en el que actuó este jueves 27 de febrero de 2020, así como supuestamente proferir insultos a la ciudad.

"Esto es un programa de televisión, no un concierto", se le oye decir al californiano al salir junto a la banda del escenario del anfiteatro de la Quinta Vergara, sede del popular evento chileno, considerado el mayor de música latina del mundo y emitido por televisión en diversos países.



El recital ya fue muy criticado en la redes sociales por la demora con la que comenzó pero sobre todo por la frialdad con la que se presentó el grupo y la desgana del vocalista, por no adaptarse al formato del festival y cantar todo de seguido y no hacer bises ni querer recibir la emblemática Gaviota, símbolo del evento.

La banda Maroon 5 se presentó con desánimo en Viña del Mar, actitud que fue rápidamente percibida por los espectadores. Foto: Agencia AFP

Según un segundo video, grabado poco después del primero y con la misma mala calidad, por la que no se distingue del todo los interlocutores, la prensa local también asegura que el cantante, de 40 años, llamó "maldita ciudad" a Viña del Mar y dijo "imbéciles" al dirigirse a los camerinos.



Antes de comenzar el recital, los presentadores, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo ya habían avisado que los estadounidenses harían el concierto sin interrupciones y que las Gaviotas se les entregarían entre bambalinas.



Este jueves 27 de febrero de 2020, la etiqueta #adamlevine fue primera tendencia en Twitter en Chile, con duras críticas de los usuarios de la red social a su actitud, pero también con memes y bromas por su comentado recital.

A Maroon 5 aún le queda un concierto en Chile antes de viajar a Brasil para realizar desde el domingo próximo diversos recitales en el marco de su nueva gira.

Será esta noche en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida de la capital chilena.

