¿Cómo actualizar y qué trae el nuevo sistema operativo de Apple iOS 13?

A pocos días de presentar sus nuevos productos, Apple lanzó este 19 de septiembre del 2019 su nuevo sistema operativo iOS 13 que promete ser dos veces más rápido que iOS 12. A continuación le contamos todo lo que debe saber sobre este nuevo software.

No todos los modelos de iPhone soportan el nuevo iOS 13, pues solo estará habilitada para los dispositivos móviles de la firma de la manzana mordida de los últimos años. De esta forma, solo el iPod touch de séptima generación, el iPhone SE, los iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS y XS Max, 11, 11 Pro y 11 Pro Max podrán disfrutar de las novedades de este sistema operativo.



Apple presentó por primera vez iOS 13 en su conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) en junio de este 2019. Desde entonces lanzó una versión beta de iOS 13 que fue puliendo hasta llegar al sistema lanzado este 19 de septiembre. El nuevo sistema operativo promete cambios a nivel visual por su 'modo oscuro'.



Con el modo oscuro, los dispositivos adaptan su paleta de colores a tonalidades más oscuras para tener un mejor funcionamiento en condiciones de baja luz. El proceso, según se anunció en la WWDC 2019 puede ser activado de forma automática o manual.



Otro cambio esperado con este nuevo sistema operativo llegará a la cámara. En la creación de retratos están disponibles nuevas funciones que permiten regular la luz, además de una nueva opción en blanco y negro con fondo blanco- hasta ahora solo estaba disponible el fondo negro-.



En la aplicación Fotos, que es donde los dispositivos Apple guardan todas las fotografías se ve un gran cambio, pues fue rediseñada por completo con el fin de agrupar mejor todas las imágenes. Ahora los usuarios tendrán más opciones para buscar sus fotografías, además de editarlas y por primera vez podrán editar videos.



iOS 13 también le da una nueva fuerza a los 'Memojis'. Con esto, se amplía la gama de accesorios, peinados, maquillaje, entre otros, que se les puede colocar a estos muñecos. Además se permite la creación de stickers a partir de ellos.



La nueva versión del sistema operativo hace énfasis en la privacidad. El sistema operativo limita los permisos de las aplicaciones para utilizar la ubicación. Si esta está siendo revelada, el usuario recibirá alertas constantemente.



Los recordatorios también tienen un nuevo diseño con iOS 13. Lejos de la lista de cosas por hacer que se presentó hasta iOS 12, la aplicación permite ahora crear proyectos en los que se especifican tareas y subtareas que pueden ser ordenadas. Nuevas alertas relacionadas con ubicaciones y contactos también fueron añadidas.

Si usted posee un dispositivo que soporte el nuevo sistema operativo de Apple y desea empezar a probar iOS 13 debe ingresar a la sección Ajustes, seleccionar General e ingresar a la función Actualización de Software. Una vez allí le aparecerá la opción para descargar iOS 13. El sistema operativo tiene un peso de 2,4 GB.