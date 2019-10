¿Qué pasó con la niña que protagonizó la película 'Orphan'?

LEA TAMBIÉN

En el 2009 y cuando solo tenía 12 años, la actriz estadounidense Isabelle Fuhrman aterrorizó a más de uno cuando actuó en el filme de terror 'Orphan'. En el largometraje, dirigido por Jaume Collet-Serra que recaudó más de USD 76 699 millones en todo el mundo, Fuhrman interpretó a Esther, la protagonista de la macabra historia.

Fuhrman compartió pantalla con la actriz Vera Farmiga y con Peter Sarsgaard quienes interpretaron a Kate y John Coleman, la pareja que adoptaba a Esther de un orfanato al que acudió tras perder a su bebé sin saber que la niña, quien supuestamente tenía nueve años, era realmente una mujer de 33 años llamada Leena Klammer que padecía una condición que limitó su crecimiento físico y le causó una especie de enanismo.



En este 2019, cuando la película cumplía 10 años de su estreno, se conoció la historia de una pareja estadounidense que, según denunció, había vivido una historia similar tras adoptar a una niña de un orfanato en Florida que resultó ser una "sociópata" de 22 años que intentó matar a Kristine Barnett, la mujer que la adoptó. La pareja, que rompió su relación, enfrenta cargos de abandono de una menor de edad tras dejar a Natalia Grace en un apartamento.

Isabelle Fuhrman, recordada principalmente por su rol como Esther en 'Orphan' tiene actualmente 22 años. Su debut en el mundo de la actuación tuvo lugar tres años antes de su salto al estrellato con la película. Según su perfil en la página IMDb, fue descubierta por un director de casting del canal Cartoon Network.



Fuhrman tiene créditos como actriz en 37 títulos. En el año 2016 prestó su voz para el personaje Mushroom Magistrate en el videojuego Let it Die. Actualmente trabaja en dos proyectos que se encuentran en etapa de preproducción, uno de ellos es la miniserie 'The Edge of Seventeen' y otro la segunda parte del filme 'Escape Room'.



También, según su perfil de IMDb, se encuentra grabando el filme 'The Novice' donde dará vida a Alex Dall y ha trabajado en otras películas que se encuentran en etapa de postproducción o cuya producción ya finalizó pero no han salido al aire como 'Tape', el cortometraje 'Tracks', 'Hellbent' y 'Otherland'.

Isabelle Fuhrman tenía 12 años cuando interpretó a Esther en 'Orphan'

Otro rol grande que tuvo la actriz fue en el filme 'The Hunger Games' en el que interpretó a Clove, quien fue tributo femenino del distrito dos en la película. Además ha actuado en largometrajes y series de Netflix como 'Night' y 'Conexión Mortal'.



La actriz, que actualmente tiene 22 años, suma más de 275 000 seguidores en Instagram. En la descripción de su perfil hace referencia a su rol en 'Orphan'. "Sí, yo soy LA huérfana en 'Orphan'", se lee.



En julio, cuando el filme celebró sus 10 años de estreno, Fuhrman recordó su paso por el set. Lo hizo con una divertida foto en la que aparece vestida como el personaje. En sus historias en la red social compartió varios momentos del tras cámaras de la película. Su publicación supera los 59 700 'me gusta'.

El 31 de octubre del 2017 también recordó su paso por la película. Lo hizo enviando a sus seguidores un mensaje por Halloween en el que se lee: "Feliz Halloween de Esther! ¿De quién estás disfrazado hoy?"

Según se refleja en su perfil, la actriz es ahora una aficionada del fitness. Varias de sus publicaciones en la red social la muestran corriendo alguna carrera o entrenando. También aprovecha su perfil para informar a sus seguidores sobre lo que se encuentra haciendo en su carrera.

De hecho, su publicación más reciente data del pasado 7 de octubre del 2019 y recuerda la primera maratón que corrió la joven. "Estaba muy nerviosa. Esperaba que todo el entrenamiento que hice por 16 semanas fuera suficiente, pensé en lo mucho que crecí y cambié en esas 16 semanas", escribió la actriz recordando su paso por la multitudinaria maratón de Chicago.

Un año atrás, el 9 de octubre del 2018, la joven compartió una fotografía en la que aparece participando en la maratón de Chicago. La instantánea suma más de 16 600 'me gusta'.

La mayoría de las publicaciones de la actriz se realizan desde Los Ángeles (California) aunque nació en Washington y creció en Georgia.