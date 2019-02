Una actriz mexicana fue agredida en el baño de un bar 

LEA TAMBIÉN

"Me atacaron y me arrancaron el pelo", cuenta en la actriz mexicana Paola Villalobos luego de que circularon en redes sociales videos que registraron el momento en el que fue agredida en el interior del baño de un bar. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 17 de febrero del 2019 y la actriz se pronunció el 19 de febrero.



En el clip que Villalobos difundió en Instagram, la actual presentadora del programa 'Furia Musical' de la cadena Televisa, cuenta que fue atacada por un grupo de cuatro mujeres a las que no conocía y rechaza el hecho de que la agresión haya sido grabada.



Según su relato, durante el ataque, las mujeres le golpearon y le arrancaron mechones de cabello. Como consecuencia, actualmente tiene un derrame en el ojo que, según cuenta, los médicos estiman que podría desaparecer en unos 30 días



La agresión, asegura Villalobos, pasó "demasiado rápido". Y durante ella sufrió golpes en la cabeza por los que tendrá que realizarse "radiografías cerebrales". La actriz ya emprendió acciones legales por la agresión y añadió que no conoce a las mujeres que la atacaron, pero asegura que darán "con los responsables".



Visiblemente molesta, Villalobos dijo que es "vergonzoso" y "triste no poder ni siquiera poner en dónde estás, salir a gusto con amigas, ir al baño sola porque no sabes dónde te pueden" agredir. Igualmente lamentó que "entre mujeres y en la sociedad existan este tipo de situaciones tan vergonzosas. Es muy indignante". También rechazó el hecho de que la agresión haya sido grabada y difundida.



Previamente, en diálogo con Univisión, Villalobos detalló que la agresión tuvo lugar cuando ella fue al baño. De repente sintió "que me aventaron al piso, me tapé la cara porque sentí golpes, fue horrible... Pensé que mi cabeza estaba abierta y sangrando, luego me di cuenta que me arrancaron mechones de cabello".

La actriz de 'Sin Miedo a la Verdad' reconoció que actualmente se siente asustada y no ha salido de su casa y que está considerando mudarse y contratar un equipo de seguridad personal". Sin embargo, esto no dejaría de lago la traumática experiencia. "Me pudieron haber matado, estoy muy asustada, en ese momento no sabía qué estaba pasándome", dijo.