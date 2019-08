Actriz de telenovelas revela que padece enfermedad incurable

LEA TAMBIÉN

La actriz y modelo venezolana Maritza Bustamante, conocida por sus roles en telenovelas como 'El amor no tiene precio', 'El Fantasma de Elena', entre otras, dio a conocer que padece una enfermedad incurable. La intérprete hizo la revelación en un emotivo video difundido en YouTube.

Bustamante se ha mantenido alejada de las pantallas desde agosto del 2017, cuando dio a luz a su único hijo Santiago. Por ello, utilizó el canal de YouTube de su pareja, Max Pizzolante, para revelar que tras el nacimiento de su primogénito le diagnosticaron fibromialgia.



La fibromialgia, según explica el sitio web de la Clínica Mayo, "es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo". Este padecimiento, de origen desconocido, no tiene cura, sin embargo, existen medicamentos que ayudan a controlar los síntomas.



En el video, Bustamante cuenta que "desde el día que nació mi bebé quedé con muchos dolores, sobre todo en la espalda. Yo pensaba que era normal, ya yo traía una lesión por el baile, por eso pensé que era normal". Sin embargo, los dolores empeoraron con el tiempo y, según relata la actriz, le limitaron.



Al borde de las lágrimas, la intérprete cuenta que la fibromialgia ha alterado su vida por completo y que, entre otras cosas, no puede salir a la calle sola con su bebé. También reveló que ha tenido que llamar a su esposo por teléfono "y decirle 'no me puedo bajar del carro, cárgame, sácame del carro, no puedo caminar".



La actriz hizo las revelaciones en un video que tituló "La Vida No Es Instagram" que, si bien fue difundido el pasado 26 de junio del 2019, no se volvió conocido sino hasta agosto. El clip suma más de 125 700 reproducciones.

Según las palabras de Bustamante, se necesitó un año y ocho meses para que tres médicos coincidan en el diagnóstico. "Cuando te dicen tienes una enfermedad que posiblemente no superes, tienes que vivir encerrada en un cuerpo del cual te provoca salir corriendo, pero no puedes correr, ahí empezó mi lucha con mis emociones, mis dolores, y el camino se ha hecho largo".



La actriz contó que las publicaciones que hace en Instagram que la muestran bailando son grabadas en momentos en los que no siente dolor, "pero no es la verdad de lo que estoy viviendo". Cuenta su historia con el fin de enviar el mensaje de que no todo lo que se ve por medio de redes sociales es la realidad de lo que una persona vive.