Actriz señala a directivos de Disney en nuevo caso contra Harvey Weinstein

La actriz estadounidense de padre español Paz de la Huerta registró el martes 27 de agosto del 2019 una nueva demanda contra el productor Harvey Weinstein en la que también señaló a dos directivos del gigante Disney por "tomar decisiones" que perjudicaron a los empleados de las compañías del productor.

De la Huerta demandó en noviembre del 2018 a Weinstein, acusado por decenas de mujeres de diferentes episodios de agresión sexual, al asegurar que la violó en dos ocasiones.



Según medios especializados en la industria cinematográfica, en la nueva queja, presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la actriz incluyó al expresidente de Disney Michael Eisner, ya que en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos denunciados por De la Huerta su compañía era propietaria de Miramax, la productora para la que trabajaba Weinstein.



De acuerdo con la acusación de la intérprete, el directivo de Disney "tomó una serie de decisiones que permitieron acciones de Weinstein que perjudicaron de manera inaceptable a ciertos empleados de Miramax", indicó la revista The Hollywood Reporter.

The Walt Disney Company adquirió la productora Miramax en 1993 y la vendió en 2010, aunque los hermanos Weinstein abandonaron el estudio en 2005 para fundar su propia productora: The Weinstein Company, que cerró por bancarrota tras la oleada de acusaciones por abuso sexual contra los hermanos surgidas en los últimos años.



De la Huerta también señaló en su demanda al actual presidente de Disney, Bob Iger, aunque llegó al cargo en 2005, por no "hacer esfuerzos en reparar ni identificar los daños de Harvey Weinstein a las trabajadoras de Miramax".

En declaraciones a la revista Variety, un representante de Disney explicó que Weinstein gestionó de "forma independiente y con autonomía" la productora Miramax durante los años en los que estuvo incluida en la red de compañías del gigante del entretenimiento.



Anteriormente, De La Huerta, conocida por su participación en la serie 'Boardwalk Empire', dijo que conoció al magnate cinematográfico en 1999, cuando era una actriz de 14 años en el reparto de 'Cider House Rules', producida por Miramax.



La actriz alega que una década después, en octubre de 2010, Weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta dado que los dos vivían en el mismo barrio de Nueva York, tras lo que acabaron entrando en el apartamento de la mujer, donde el productor le quitó el vestido y la forzó a tener relaciones sexuales con él.

De acuerdo con su relato, el 23 de diciembre del mismo año, Weinstein se presentó de nuevo en su apartamento y supuestamente la violó por segunda vez.