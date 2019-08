La actriz de cine para adultos que ahora vive como indigente en Las Vegas

LEA TAMBIÉN

Los seguidores del cine para adultos aún recuerdan a la actriz Stephanie Sadorra como Jenni Lee, el nombre que utilizaba en pantalla, pero su vida- ahora alejada de los reflectores y las cámaras- transcurre de manera muy diferente. Un equipo periodístico la halló en Las Vegas, donde ahora vive como una persona sin hogar.

Sadorra hizo su carrera hasta el año 2016 cuando se retiró. Según el portal ABC de España, aún ocupa el puesto número 119 en el listado del portal Pornhub. Y es que fue una de las mejores actrices del cine para adultos.



La cadena holandesa RTL 5 la encontró por casualidad. De acuerdo con información difundida por el medio español, un equipo viajó a la ciudad de Las Vegas para documentar cómo viven las personas sin hogar en la red de túneles de 'la ciudad del pecado'. Allí la encontró.



El aspecto de la actriz es actualmente muy diferente al de las películas que protagonizó hasta el 2016. El periodista que la entrevistó no la reconoció, sin embargo, Sadorra le reveló que solía ser uno de los grandes nombres del cine para adultos. "Era muy famosa, quizás demasiado", dijo.

El documental de RTL 5 no aclara cuánto tiempo ha estado sin hogar la exestrella o cómo llegó a vivir en los túneles, pero recoge declaraciones de Sadorra en las que asegura que es feliz con su vida en la actualidad.



"No es tan difícil como se podría pensar. Todos son realmente respetuosos. Todos son buenos el uno con el otro, algo que no suele pasar (sobre el suelo) declaró desde el interior de los túneles.



Sadorra aseguró tener "todo lo que necesito" y estar "feliz" pues, según sus palabras, la vida en los túneles le llevó a crear amistades más reales que las que tenía cuando era famosa.

La exactriz se inició en el mundo del cine para adultos a los 21 años. Dos años antes había incursionado en el modelaje. Su última aparición en el cine se dio en la película 'Horny housewives' en el año 2016, según su perfil de iMDB.