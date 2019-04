La actriz canadiense Stefanie Sherk se suicidó en la piscina de su casa

LEA TAMBIÉN

La actriz canadiense Stefanie Sherk, esposa del actor mexicano Demian Bichir, murió ahogada en la piscina de su casa en California en un caso que la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles calificó de suicidio, informan este viernes medios locales.

Sherk falleció el pasado 20 de abril, según informó este miércoles Bichir en un comunicado publicado en la red social Instagram en el que no daba detalles de la causa de la muerte.



Sin embargo, el reporte forense indica que falleció debido a una encefalopatía anóxica, afección causada cuando el tejido cerebral está privado de oxígeno, asfixia y ahogamiento.



El portal The Blast asegura que fue el propio actor quien descubrió el cuerpo de su pareja en la piscina de la casa que tiene el barrio angelino de Sherman Oaks cuando regresó a casa después de hacer unas compras.



Aparentemente la mujer del actor de 'A Better Life' (2011) se puso pesos para que su cuerpo fuese al fondo de la pileta y no flotase.



The Blast asegura que el episodio ocurrió el día 12 de abril y que Sherk, quien parece que sufría episodios continuos de depresión, fue trasladada a un hospital, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento el día 20.



En su mensaje en Instagram, Bichir aseguró que su mujer murió en "completa paz" y que esta pérdida le causa un "dolor indescriptible".



"Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor", dijo el actor sobre su esposa, a la que calificó de "hermosa, angelical y talentosa".



Bichir y Sherk habían trabajado juntos en la película 'Un Cuento de circo & A Love Song (2016)', el debut como director del conocido intérprete mexicano, así como en la serie 'The Bridge' y la cinta de terror 'Grudge', todavía por estrenar.

Su relación con la modelo y actriz canadiense comenzó años después de que Bichir se divorciase de la cantante mexicana Lisset Gutiérrez.